Комисията за финансов надзор предупреди за опити за финансови измами чрез фалшиви профили във Facebook, които се представят за официални страници на Българската асоциация на управляващите дружества

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди за опити за финансови измами чрез фалшиви профили във Facebook, които се представят за официални страници на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

От името на организацията измамниците изпращат покани за сключване на сделки с финансови инструменти и за управление на активи, като използват нейното име, визуална идентичност и комуникационни елементи.

Според КФН подобни съобщения създават сериозен риск от заблуда и потенциална финансова измама.

Българската асоциация на управляващите дружества е учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в страната на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове.

В организацията членуват 28 управляващи дружества, представляващи 146 фонда с активи на обща стойност близо 2,2 млрд. евро.

Комисията за финансов надзор призовава гражданите да проявяват повишено внимание при получаване на инвестиционни предложения чрез социалните мрежи.

Потенциалните инвеститори трябва да проверяват автентичността на профилите и самоличността на лицата, които се свързват с тях, преди да предоставят лични данни, информация за достъп до финансови сметки или парични средства.

КФН препоръчва при съмнения да се изисква допълнителна информация, която може да бъде потвърдена чрез независими публични източници.

Гражданите могат да проверяват дали дадено дружество притежава необходимия лиценз чрез публичните регистри на Комисията за финансов надзор на адрес https://www.fsc.bg/.

В регистрите са публикувани данните за лицензираните компании, включително официалните им електронни канали за комуникация.

При съмнения за измама Комисията съветва гражданите незабавно да прекратят контактите със съответните лица и да уведомят МВР и КФН.

Допълнителни препоръки за защита от инвестиционни измами са публикувани на специализирания портал на регулатора „#ИнвестирайБезопасно“.

От КФН напомнят, че използването на името и отличителните знаци на легитимна финансова организация не е доказателство, че инвестиционното предложение действително произхожда от нея.

източник: news.bg