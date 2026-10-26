През м. септември МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе еднодневна информационна среща в с. Леново-част от информационната кампания на сдружението.

Кампанията има за цел да улесни достъпа до информация за европейското финансиране чрез СВОМР и да покаже как добрите местни идеи могат да намерят подходяща възможност за реализация.

Основната цел на информационната среща беше насочена към представяне на възможности за подобряване качеството на живот на територията на „МИГ – Куклен-Асеновград“ чрез изпълнение на мерки от Стратегията за ВОМР. По време на срещата се представи подробна информация за Стратегията за ВОМР и заложените мерки за кандидатстване по нея. В рамките на срещата се представиха на участниците информация за териториалния обхват, структурата на МИГ, заинтересованите лица, мерките по Стратегия за ВОМР, целите, допустимите по тях кандидати, дейности и разходи.

Представени бяха и добри практики от изпълнени проекти по мерки от предходната стратегия.

На срещата присъства кмета на с. Леново г-н. Борис Ангелов, представители на местната общност.

Еднодневната информационна среща се проведе във връзка с изпълнението на Административен договор № РД 50-40 / 22.01.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране и Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-29 /20.01.2026 г. за финансиране на проект № BG06AFSP001-1.001-0065 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06AFSP001-1.001 „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“