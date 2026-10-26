Мария Касимова-Моасе гостува на пловдивската публика

За първи път на сцената на формата Story nights в пловдивския Piano bar Sinatra ще гостува Мария Касимова-Моасе – журналист, писател и разказвач с неподражаемо чувство за хумор. Събитието ще се проведе на 25 ноември от 19.30 часа.

Една вечер, посветена на историите, натрупани по пътя ѝ – любопитни срещи, незабравими преживявания, лични моменти и случки, които рядко намират място в обичайните интервюта. Без предварително написан сценарий, само Мария, нейните истории и публиката, която също ще има възможност да зададе своите въпроси.

След срещата публиката ще има възможност за лична среща, снимки и автографи.

В началото на октомври се състоя официалната премиера на новия роман на Мария Касимова-Моасе „Око” (изд. Сиела). Един мъж е разказан през съдбите, спомените и чувствата на три жени. За Мириам Хаалим е син, за Сева – съпруг, за Миха – баща. Всяка от тях живее в своето време – овдовялата Мириам се прибира с двете си деца от Истанбул в България и преживява периода на Втората световна война, социализма и Възродителния процес; Сева израства, работи и преминава през своите житейски предизвикателства в годините на комунистическия режим; Миха е дете по време на тоталитаризма, а младостта ѝ преминава в годините на прехода. Три жени, три различни епохи и една обич, смесена с постоянно чувство за вина. То е движещата сила на личните им житейски равносметки, направени по различен повод, по различен начин и в различно време, дори отвъд границите на живота тук и сега. През целия художествен разказ, като тънка червена нишка, минава документалната история за спасяването на едно око.

Билети за събитието в https://kupibileti.bg