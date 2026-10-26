Изборният ден в Пловдив-област приключи с 19,32% активност

Изборният ден в 17-и многомандатен избирателен район Пловдив-област приключи в 20:15 ч. при избирателна активност от 19,32%. Това съобщи председателят на 17-а Районна избирателна комисия Стефан Вълчев.

От общо 287 353 души с право на глас в областта до урните са отишли 55 516 избиратели. По думите на Вълчев в изборния ден не е имало дефектирали машини.

Най-висока е била активността в община Лъки – 23,23%. На обратния полюс е община Раковски, където са гласували 14,23% от избирателите.

В РИК-Пловдив област са постъпили общо три сигнала за нарушения. Един от тях е довел до освобождаването на зам.-председателя на секционна избирателна комисия в село Болярци, община Садово. С решение на РИК той е отстранен заради осъществяване на агитация в полза на политическа партия.

Другите два сигнала са били свързани с неправомерно поставени агитационни материали в селата Йоаким Груево и Триводици. При проверката те са определени като неоснователни.