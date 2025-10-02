Българката Диляна Николова е първият участник Международното биенале „Майстори на карикатурата“, отличен с две награди едновременно. Вижте кои са останалите майстори на карикатурата

Тринадесетото издание на Международното биенале „Майстори на карикатурата“ бе открито снощи в Регионалния етнографски музей – Пловдив и събра творби на автори от четири континента.

За първи път във форума бе присъдено почетното звание „Баш майстор“, което получи пловдивският карикатурист Ириен Трендафилов. Припомня ме, че той имаше карикатурна рубрика в Под тепето. Отличието му носи и правото през 2026 г. да представи самостоятелна изложба в музея.

Карикатуристът Ириен Трендафилов в първоаприлско интервю

Събитието ще бъде запомнено и с успеха на Диляна Николова, която спечели две награди едновременно – майсторската статуетка и специалната награда на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

„Това е прецедент. За първи път участник получава две отличия. Журито бе силно впечатлено от работата на г-жа Николова, която се доказа като истински майстор“, подчерта доц. д-р Ангел Янков, директор на РЕМ – Пловдив и председател на журито.

Призовете „Майстор на карикатурата“ тази година отидоха още при: Раед Халил (Белгия), Фан Линтао (Китай), Михаил Златковски (Русия) и Владимир Павлик (Словакия).

Всички наградени творби стават част от фонда на музея. За конкурсната програма бяха подадени 200 карикатури от 71 автори от 4 континента. Темата на тазгодишното издание е „Вино и Любов. Любов и Вино“.

Изложбата с конкурсните творби ще може да бъде разгледана в Регионалния етнографски музей – Пловдив до края на октомври.