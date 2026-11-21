Деца мерят бързината и умението си да четат с разбиране в Пловдив

Четвъртото издание на състезанието „Златна книжка“ ще се проведе на 21 ноември в хотел SPS в район „Тракия“

Колко бързо може едно дете да прочете текст и най-важното – колко добре разбира прочетеното? Това ще проверят участниците в четвъртото издание на състезанието по бързо четене с разбиране „Златна книжка“, което ще се проведе на 21 ноември в Пловдив.

Инициативата е на детския образователен център AMAKids Пловдив. Домакин на събитието ще бъде хотел SPS на бул. „Освобождение“ 3 в район „Тракия“. Състезанието е с продължителност четири часа, като участниците ще бъдат в зали 420 и 422 на четвъртия етаж.