Над 3000 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив на 15-и септември

Всички общински, държавни и частни училища в Пловдив отварят врати утре, 15-и септември, за 3301 първокласници. В учeбните заведения утре ще влязат общо 44 373 деца, а в групите за предучилищно образование към училищата ще започнат своята подготовка други 518.

В детските градини (общински, държавни и частни) за новата 2026/2027 учебна година са записани над 11 298 деца.

В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 9.30 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.