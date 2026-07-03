Времето в Пловдив на 3 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 14 мин. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повиши.

В петък остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27° и 32° С.

Снимка: Genadi Tonchev