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Адвокатите на Илиян Филипов: Той няма осъдителна присъда за клевета

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:12ч, вторник, 6 октомври, 2026
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От адвокатско дружество „Кавръкова Деков и партньори”, което е защитавало Илиян Филипов, излязоха с отворено писмо, за да уточнят, че покойният им клиент няма влязла в сила осъдителна присъда за клевета. Поводът за позицията е появила се информация в медиите, че убитият преди седмица собственик на ПИМК и финансов благодетел на Ботев Пловдив е загубил съдебно дело. Адвокатите Кавръкова и Деков подчертават, че това е абсолютно невярно.

“ Към датата на трагичната смърт на 30 септември 2026 г. съдебният спор не е приключил с влязла в сила осъдителна присъда. Първоинстанционният съдебен акт е бил оспорен и неговата правилност е предстояло да бъде проверена от Окръжен съд – Пловдив.Наказателната отговорност е лична и не се наследява. Илиян Филипов почина, оспорвайки обвинението“, заявяват от адвокатското дружество.

От там призовават медиите и публичните лица да правят ясно разграничение между „първоинстанционна присъда“ и „влязла в сила осъдителна присъда“.

“ В случая второто не е налице. В правото важи фундаменталният принцип за презумпция за невиновност – всяко лице се смята за невиновно до доказване на противното с влязла в сила присъда. Илиян Филипов вече не може лично да защити името си. Призоваваме всички, които се изказват по въпроса за делото, да не петнят името му“, допълват юристите.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:12ч, вторник, 6 октомври, 2026
0 218 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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