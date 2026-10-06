От адвокатско дружество „Кавръкова Деков и партньори”, което е защитавало Илиян Филипов, излязоха с отворено писмо, за да уточнят, че покойният им клиент няма влязла в сила осъдителна присъда за клевета. Поводът за позицията е появила се информация в медиите, че убитият преди седмица собственик на ПИМК и финансов благодетел на Ботев Пловдив е загубил съдебно дело. Адвокатите Кавръкова и Деков подчертават, че това е абсолютно невярно.

“ Към датата на трагичната смърт на 30 септември 2026 г. съдебният спор не е приключил с влязла в сила осъдителна присъда. Първоинстанционният съдебен акт е бил оспорен и неговата правилност е предстояло да бъде проверена от Окръжен съд – Пловдив.Наказателната отговорност е лична и не се наследява. Илиян Филипов почина, оспорвайки обвинението“, заявяват от адвокатското дружество.

От там призовават медиите и публичните лица да правят ясно разграничение между „първоинстанционна присъда“ и „влязла в сила осъдителна присъда“.

“ В случая второто не е налице. В правото важи фундаменталният принцип за презумпция за невиновност – всяко лице се смята за невиновно до доказване на противното с влязла в сила присъда. Илиян Филипов вече не може лично да защити името си. Призоваваме всички, които се изказват по въпроса за делото, да не петнят името му“, допълват юристите.