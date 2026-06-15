Напредва ремонтът на една от натоварените улици в „Западен“

В ход е обновяването на улица „Копривщица“ в отсечката между бул. „Свобода“ и бул. „Пещерско шосе“. По трасето с дължина близо половин километър се извършва цялостно преасфалтиране. Към момента е положена основата на пътя, а в следващите дни предстои да бъде завършен и финалният пласт асфалт.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район „Западен“ Тони Стойчева направиха оглед на обекта и се запознаха с напредъка на строителните работи.

Дейностите са част от програмата на Община Пловдив за поддържане и обновяване на уличната инфраструктура в районите „Западен“, „Южен“ и „Тракия“.

В район „Централен“ се работи по отсечката между ул. „Тракийски юнак“ и ул. „Младежка“, където също се извършва подмяна на настилката.