Нова световна тенденция превръща аеропортите в места за срещи и работа, но край Летище Пловдив подобни пространства все още липсват

Летищата по света отдавна не са само място, откъдето започва пътуването. Все по-често те се превръщат в своеобразни бизнес хъбове, където професионалисти провеждат срещи, работят между два полета или организират видеоразговори, без да напускат района на терминала.

Според данни на International Workplace Group използването на гъвкави работни пространства в близост до летища и други транспортни възли е нараснало с 31% от 2022 година насам. Причината е разпространението на хибридния модел на работа, който позволява на служителите да бъдат продуктивни независимо къде се намират.

В България тази концепция вече е реалност около Летище София, където функционират няколко професионални работни пространства, използвани от хора в командировки и компании с международна дейност.

На този фон Летище Пловдив все още няма подобна инфраструктура. А това поставя въпроса дали с постепенното възстановяване на въздушните връзки и амбициите за привличане на повече редовни полети няма да възникне необходимост и от услуги, които вече са стандарт на много европейски летища.

През последните години около пловдивския аеропорт все по-често се говори за развитието на транспортната достъпност, нови маршрути и възможности за превръщането му в по-сериозен логистичен и туристически център за Южна България. Засега обаче зоната около летището остава далеч от модела, който комбинира транспорт, бизнес услуги и работна среда на едно място.

Според международните проучвания на International Workplace Group три четвърти от ръководителите на компании отчитат по-висока продуктивност след въвеждането на хибридната работа, а близо толкова служители посочват, че възможността да работят от различни места повишава както ефективността, така и удовлетвореността им.

Дали подобен модел ще намери място и край Летище Пловдив засега остава открит въпрос. Ако аеропортът продължи да привлича нови авиокомпании и повече пътници, логично изглежда следващата стъпка да бъде изграждането на съпътстваща бизнес инфраструктура – пространства за работа, срещи и услуги, които превръщат летището в много повече от отправна точка за пътуване.