Брестовица – винената перла на Родопската яка

Eкипът на единствения дигитален пътеводител под тепетата – Lost in Plovdiv, разкрива тайните на едно близко населено място с вековна история, винени изкушения и следи от българската свобода, което е перфектна дестинация за кратко пътешествие в почивните дни.

Според историческите данни село Брестовица съществува от преди 13 века. В землището му са открити следи от праисторическо селище, обитавано през халколита.

Името му се споменава за първи път в турски регистър от 1576 г., където е отбелязано с българското име Бирестувиче, а по-късно носи и турското име Дереджикьой.

Всяка година на 14 февруари още от стари времена в родопското село зарязват лозята с тъпан, хора, руйно вино и сочни мезета. В съвремието традиционният празник на лозарите и винарите в селото събра министри, производители и хиляди любители на еликсира на боговете. Още за празника вижте във фоторепортажа На Трифон Зарезан в Столицата на виното до Пловдив.

През 2018 година там патентоват като регионална търговска марка за произход наименованието „Брестовица – столица на виното“ с идеята да го популяризират като атрактивна туристическа дестинация и създават специален музей, посветен на напитката на боговете.

Празници и фестивали около Пловдив през септември

Това е и първата спирка – Влаховата къща, построена през 1820 година. Местните особено се гордеят от факта, че за нея има сведения как около 1868 година в продължение на няколко седмици самият Васил Левски се е укривал в избата ѝ. Събитието се описва в писмо от 1885 г., написано от местния жител Спас Гълъбов до Захари Стоянов. В него се разкрива дълго пазената тайна на собственика Павел Влахов, който лично се е грижил и е пазил тайната за местонахождението на Апостола в дома си. Самият той бил производител и търговец на вино. Легендата разказва, че именно един от клиентите му докарал Левски, скрит в празна бъчва.

Влаховата къща

Първият етаж на къщата приютява снимков и документален материал за Брестовица, лозарството и винопроизводството в региона. Обзавеждането е във възрожденски стил, а на място може да намерите и богат информационен кът, в който се предлагат различни материали за други обекти, интересни маршрути и възможности за настаняване в околността.

Вторият етаж е обзаведен с експозиционни витрини и е с възможност за провеждане на семинари и презентации.

Избите, които може да посетите в региона, вижте в Lost in Plovdiv.