Правителството на Румъния падна

16:11ч, вторник, 5 май, 2026
Румънският парламент свали правителството на премиера Илие Боложан след успешен вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати, при необходими минимум 233 гласа.

Против предложението са гласували едва четирима народни представители, а три гласа са били анулирани.

Разпад на управляващата коалиция

До кризата се стигна, след като Социалдемократическата партия (СДП) – най-голямата формация в досегашното управление – оттегли подкрепата си от кабинета и изтегли министрите си. Това лиши правителството от парламентарно мнозинство.

Вотът беше внесен съвместно от СДП, крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група „МИР – Румъния на първо място“.

Спорен съюз и политическо напрежение

Решението на социалдемократите да се обединят с крайната десница предизвика сериозни критики в страната. Вотът носеше остро формулирано заглавие, насочено срещу икономическата политика на кабинета.

Напрежението между коалиционните партньори се изостри след настояването на Боложан за непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит – най-високият в ЕС.

Призиви за бързо ново правителство

След гласуването лидерът на СДП Сорин Гриндяну призова премиерът да подаде оставка и подчерта, че е необходимо бързо съставяне на нов кабинет.

От своя страна лидерът на АУР Джордже Симион заяви, че „гласът на народа е бил чут“ и призова за национално помирение.

Президентът гарантира прозападния курс

Румънският президент Никушор Дан увери, че страната ще запази своята прозападна ориентация и изключи възможността за управление с участието на крайната десница.

По думите му предстоящите политически преговори ще бъдат трудни, но ключови за стабилността на страната.

Боложан: Вотът е „циничен“

Малко преди гласуването премиерът защити реформите си и определи вота като „циничен и изкуствено скалъпен“.

„Направих това, което беше необходимо за страната“, заяви той.

Изображение: Pixabay

