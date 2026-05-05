Кога ще има нормална велостойка в Капана, за да стане кварталът гостоприемен и за велосипедисти? Този въпрос в навечерието на домакинството на града на Giro d’Italia 2026 повдигат колоездачи от Пловдив.

Поводът е, че към днешна дата най-живата градска зона е абсолютно негостоприемна за хора на колела, тъй като те няма къде да ги оставят в безопасност. В момента има едно единствено метално нещо като велостойка, което нито е безопасно, нито е достатъчно, нито има подходяща визия. Така нареченото съоръжение за вързване велосипеди е монтирано с четири болта в паважа от северната фасада на Халите, зад кофите за смет и е почти невидимо.

Старата велостойка, която бе герой в цяла поредица на Под тепето , изчезна безследно от площад „Манукян“ известен като Широкото, а на нейно място така и не бе поставена нова.

Сега, когато колоездачите в града масово да излязат по улиците с колелата си заради Giro d’Italia 2026, темата отново следва да е в дневния ред на града. И следва общината да действа по решаването на този казус.

Giro di Biro Party

Леко намигване към темата ще направи посветено Giro d’Italia 2026 парти в Капана. Giro di Biro Party в бар Котка и Мишка е събитие за срещи с приятели, велосипеди и онова усещане, че сме част от нещо голямо. Зад пулта ще застанат диджеите Турбо Джолани и Мартини Ремонти, които ще заложат на италодиско сетове. Дрескодът, разбира се, ще бъде розово или вело трико. Партито е на 9 май, събота, от 19 час.