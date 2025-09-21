БизнесБългарияВластКриминалеНовини

Пореден нерегламентиран превоз на животни в Пловдивска област

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните са заловили камион превозващ кози край карловско село, въпреки забраната заради шарка

В село Розино, община Карлово, инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив са зесакли камион, в който се превозват кози без необходимата идентификация и в нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Проверката е извършена след подаден сигнал от Районното управление – Карлово.

Това е пореден случай на нерегламентиран превоз на животни в област Пловдив, който подчертава необходимостта от постоянен контрол и стриктно прилагане на ветеринарно-медицинските изисквания, особено на фона на действащите ограничения заради разпространението на шарка по дребните преживни животни.

На нарушителя е съставен акт за административно нарушение. Със заповед на директора на ОДБХ – Пловдив за животните са предприети необходимите мерки съгласно нормативната уредба, с цел гарантиране на биосигурността.

Обикновено в подобни случаи мерките на ОДБХ се определят от Закона за ветеринарномедицинската дейност и включват: Незабавна изолация на животните – те се поставят под официален надзор и не могат да се местят, докато не се установи здравният им статус; Ветеринарномедицински преглед и изследвания – за да се изключат заразни заболявания (особено при обявени ограничения като шарка); Идентификация или евентуално умъртвяване – ако животните не могат да бъдат идентифицирани или представляват риск за разпространение на болести, може да се наложи тяхното хуманно умъртвяване, а в някои случаи – принудителна идентификация и карантина; Дезинфекция на превозното средство – за да се предотврати пренасяне на зарази.

За конкретния случай в с. Розино ОДБХ – Пловдив вероятно ще приложи изолация и лабораторни изследвания, а съдбата на козите ще зависи от резултатите. Ако се потвърди риск, например наличие на шарка, животните могат да бъдат евтаназирани по закон.

