Как Пловдив ще отбележи Деня на храбростта и празника на Българската армия

С тържествена церемония и концерт Пловдив ще отбележи Ден на храбростта и празник на Българската армия на 6 май.

Събитията ще започнат от 10:00 часа на площад „Централен“, където ще се проведе традиционният водосвет на бойните знамена на военните формирования от областта.

В ритуала ще участват части от:

Съвместното командване на специалните операции

24-та авиационна база – Крумово

3-та авиационна база – Граф Игнатиево

110-ти логистичен полк

91-ви инженерен батальон за обща поддръжка

Концерт след церемонията

Непосредствено след водосвета, от 10:30 часа, на същото място ще започне празничен концерт на Военния духов оркестър към Съвместното командване на специалните операции.

Събитието е отворено за всички граждани, които искат да отдадат почит към българските воини и да отбележат празника заедно.