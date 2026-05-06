Как Пловдив ще отбележи Деня на храбростта и празника на Българската армия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор 08:11ч, сряда, 6 май, 2026
С тържествена церемония и концерт Пловдив ще отбележи Ден на храбростта и празник на Българската армия на 6 май.

Събитията ще започнат от 10:00 часа на площад „Централен“, където ще се проведе традиционният водосвет на бойните знамена на военните формирования от областта.

В ритуала ще участват части от:

  • Съвместното командване на специалните операции
  • 24-та авиационна база – Крумово
  • 3-та авиационна база – Граф Игнатиево
  • 110-ти логистичен полк
  • 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка

Концерт след церемонията

Непосредствено след водосвета, от 10:30 часа, на същото място ще започне празничен концерт на Военния духов оркестър към Съвместното командване на специалните операции.

Събитието е отворено за всички граждани, които искат да отдадат почит към българските воини и да отбележат празника заедно.

