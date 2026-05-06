Как Пловдив ще отбележи Деня на храбростта и празника на Българската армия
С тържествена церемония и концерт Пловдив ще отбележи Ден на храбростта и празник на Българската армия на 6 май.
Събитията ще започнат от 10:00 часа на площад „Централен“, където ще се проведе традиционният водосвет на бойните знамена на военните формирования от областта.
В ритуала ще участват части от:
- Съвместното командване на специалните операции
- 24-та авиационна база – Крумово
- 3-та авиационна база – Граф Игнатиево
- 110-ти логистичен полк
- 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка
Концерт след церемонията
Непосредствено след водосвета, от 10:30 часа, на същото място ще започне празничен концерт на Военния духов оркестър към Съвместното командване на специалните операции.
Събитието е отворено за всички граждани, които искат да отдадат почит към българските воини и да отбележат празника заедно.