Календарът на Панаира започва с „АГРА“, „Винария“ и „Фудтех“

„Фестивал на уличната храна в Плодив“ ще съпътства мегафорума за земеделие, вино и храни.

11-о издание на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ зпочва днес в Международния панаир в Пловдив и ще продължи до събота – 21 февруари. Единственият на Балканите мегафорум за селско стопанство, вино, храни и оборудване ще бъде открит официално от заместник-министъра на земеделието и храните в оставка Янислав Янчев.

34-ото издание на Международното земеделско изложение „АГРА“ представя достиженията на науката, технологиите, бизнеса и политиката в аграрния сектор. Акцент тази година е прецизното земеделие. В Международната изложба „ВИНАРИЯ“ участват над 600 фирми от 25 държави, стартиращи изби и научни институции. Най-доброто от хранителната индустрия е включено в международната изложба „ФУДТЕХ“.

В рамките на форума ще се проведат информационни срещи, посветени на бъдещето на българското вино, финансирането на земеделските стопанства чрез знания и иновации, биологичното земеделие и добавената стойност в сектора. Акцент са темите за климата, почвеното здраве, продуктите за растителна защита, въглеродното земеделие и търговията с въглеродни кредити. В програмата са включени национални срещи на земеделски производители от специализирани асоциации и браншови съюзи.

За трета поредна година „Фестивал на уличната храна в Плодив“ ще съпътства мегафорума за земеделие, вино и храни. Всеки ден от 12 до 15 часа ще има концерти, улична зона за храна с ястия от цял свят, кулинарни демонстрации, игри и награди.

Реколта 2025 година впечатли международното жури на ВИНАРИЯ 2026

На 18 февруари от 17:30 часа в зала „Пловдив“ на Конгресния център ще бъдат наградени победителите в Международния дегустационен конкурс ВИНАРИЯ 2026. Над 200 проби от 5 държави бяха оценени по време на дегустациите.Тържествената церемония е финалният етап от надпреварата, в която участие вземат десетки винопроизводители от страната и чужбина.

На следващия ден, 19 февруари, от 17:30 часа в зала „Пловдив“ ще се проведе награждаването на победителите в Конкурса за иновации. Специализираното жури вече обработва заявките за участие в десет раздела. Най-авангардните разработки на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 ще бъдат обявени на събитието.

Конкурсът „Изборът на потребителя“ за ФУДТЕХ и ВИНАРИЯ е сред най-очакваните от изложителите на мегафорума. В него посетителите определят призьорите, като оценяват качествата на експонатите. Тяхната безпристрастна оценка ще стане известна на 20 февруари в 17:30 часа в зала „Пловдив“.