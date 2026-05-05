Морето на Арменаг Мардиросян оживява в Пловдив

За първи път в Пловдив от 7 до 15 май своя изложба с морски пейзажи ще представи българо-арменският художник Арменаг Мардиросян, често определян от ценителите като „съвременния Айвазовски“.

Експозицията „Лично 2“ гостува в града след силния си успех в София и се реализира под патронажа на областния управител на Пловдив проф. д-р Владислав Попов и посланика на Република Армения в България Н. Пр. Цовинар Амбарцумян, със съдействието на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ и компанията за рояли „Рунитон“.

По време на откриването публиката ще чуе изпълнения на талантливия пианист Арис Кешишян.

Събитието е първата съвместна инициатива на трите клона на Armenian General Benevolent Union (AGBU) в България – София, Пловдив и Варна.

Откриването на изложбата ще се състои на 7 май от 17:00 ч. в залата на Областна администрация Пловдив (пл. „Никола Мушанов“ №1).

Изложбата може да бъде разгледана от 7 до 15 май 2026 г., всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. Входът е свободен.