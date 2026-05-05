ГрадътНовиниОбразование в Пловдив

Ученическа конференция събира млади изследователи в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:49ч, вторник, 5 май, 2026
0 143 Преди по-малко от минута

За втора поредна година Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив и училищният клуб „Клио“ организират ученическа конференция на тема „Те се сражаваха за Родината“.

В двудневния форум ще се включат ученици от 25 училища в 15 области на страната. Очаква се да бъдат представени над 60 разработки в областта на историята и цивилизациите и философията.

Официалното откриване е в четвъртък от 14:00 часа в Регионалния исторически музей в Пловдив. Конференцията се реализира с партньорството на Министерството на отбраната, Регионалното управление на образованието – Пловдив, Община Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Регионалния исторически музей и Държавен архив – Пловдив.

През двата дни – 7 и 8 май участниците ще представят своите проекти в две основни секции -„История“ и „Философия“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:49ч, вторник, 5 май, 2026
0 143 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина