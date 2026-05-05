Асфалтират кръстовище в „Южен“

14:23ч, вторник, 5 май, 2026
Във връзка с полагане на асфалтова настилка ще бъде временно ограничено движението на кръстовището на улиците „Александър Стамболийски“ и „Братя Бъкстон“ в Пловдив.

Ограничението ще бъде в сила на 7 май в периода от 9:30 до 12:30 часа.

По време на ремонтните дейности движението ще бъде регулирано от служители на полицията. Ще се пропускат поетапно колоните от автомобили, идващи от всички посоки на кръстовището.

Гражданите се призовават да използват алтернативни маршрути и да шофират с повишено внимание в района.

