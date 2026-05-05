Продължава обработката срещу кърлежи в Пловдив

При благоприятни метеорологични условия от 7-и до 18-и май в Пловдив ще се проведе поредна акцията по обработка на тревните площи срещу акари, информират от ОП „Дезинфекционна станция“.
Планираната масова дезакаризация ще се проведе при следния работен график:
· 7-и и 8-и май – тревни площи на територията на р-н „Централен“ и р-н „Тракия“.
· 11-и май – тревни площи на територията на р-н „Централен“.
· 12-и май – тревни площи на територията на р-н „Централен“ и р-н „Северен“.
· 13-и май – тревни площи на територията на р-н „Северен“.
· 14-и май – тревни площи на територията на р-н „Северен“ и р-н „Южен“.
· 15-и май – тревни площи на територията на р-н „Южен“.
· 18-и май – тревни площи на територията на р-н „Южен“ и р-н „Източен“.
· 19-и май – тревни площи на територията на р-н „Източен“.
· 20-и, 21-ви и 22-ри май – тревни площи на територията на р-н „Западен“.
· 26-и и 27-и май – тревни площи на територията на р-н „Тракия“.
· 28-и и 29-и май – тревни площи на територията обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета.
Обработките ще се извършват във времето от 7.30 ч. до 15 ч. и от 21 ч. до 04.30 ч.
Специализираните екипи ще използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за работа условия.