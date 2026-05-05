Продължава обработката срещу кърлежи в Пловдив

16:16ч, вторник, 5 май, 2026
При благоприятни метеорологични условия от 7-и до 18-и май в Пловдив ще се проведе поредна акцията по обработка на тревните площи срещу акари, информират от ОП „Дезинфекционна станция“.

Планираната масова дезакаризация ще се проведе при следния работен график:

·         7-и и 8-и май – тревни площи на територията на р-н „Централен“ и  р-н „Тракия“.

·         11-и май –  тревни площи на територията на р-н „Централен“.

·         12-и май – тревни площи на територията на р-н „Централен“ и р-н „Северен“.

·         13-и май – тревни площи на територията на р-н „Северен“.

·         14-и май – тревни площи на територията на р-н „Северен“ и  р-н „Южен“.

·         15-и май – тревни площи на територията на р-н „Южен“.

·         18-и май – тревни площи на територията на р-н „Южен“ и р-н „Източен“.

·         19-и май – тревни площи на територията на р-н „Източен“.

·         20-и, 21-ви и 22-ри май – тревни площи на територията на р-н „Западен“.

·         26-и и 27-и май – тревни площи на територията на р-н „Тракия“.

·         28-и и 29-и май – тревни площи на територията обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета.

Обработките ще се извършват във времето от 7.30 ч. до 15 ч.  и  от 21 ч. до 04.30 ч.

Специализираните екипи ще използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за работа условия.

