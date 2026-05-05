Откриха разузнвателен дрон на плажа в Бяла

На плаж край Бяла, във Варненско, е открит разузнавателен дрон, съобщиха от Министерството на отбраната. Устройството е било прибрано от специализиран екип от военноморската база във Варна. Засега няма информация за произхода му и по какъв начин е достигнало до българска територия.

Преди дни имаше подобен такъв случай – останки от дрон бяха намерени близо до комплекс „Елените“ край Бургас.

„Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност“, посочва се в официалното съобщение.

Снимка: Министерство на отбраната