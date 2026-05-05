Пролетен камерен концерт събира музиканти в Пловдив

Пролетен камерен концерт ще се проведе на 8 май (петък) от 18:00 часа във фоайето на Общински съвет – Пловдив (ул. „Авксентий Велешки“ № 20). Събитието се реализира с подкрепата на Народна библиотека „Иван Вазов“.
Изявени музиканти на една сцена
В концерта участие ще вземат утвърдени изпълнители от класическата сцена:
- Валентина Славова-Трендафилова – сопрано
- Ивайло Василев – флейта
- Никола Николов – виолончело
- Борис Мирчев – пиано
Програма от европейски композитори
Публиката ще има възможност да се наслади на произведения от различни епохи и стилове. В програмата са включени творби на Хенри Пърсел, Георг Фридрих Хендел, Теодор Дюбоа, Лео Делиб, Франк Бридж, Феликс Менделсон-Бартолди, Едуард Елгар, Жул Масне, Мария Терезия фон Паради и Гаспар Касадо.
Концертът обещава вечер с изискана камерна музика в уютна и близка до публиката атмосфера.