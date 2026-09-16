Емануил Иванов и оркестър „CANTUS FIRMUS“ заблестяват на сцената на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“

Световноизвестният пианист Емануил Иванов, носител на Първа награда от конкурса „Феручо Бузони“ в Италия, дебютира на сцената на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“. В Епископската базилика на 20 септември от 18.30 часа той ще се изяви в двойна роля — като солист и диригент на оркестър „CANTUS FIRMUS“. Програмата включва клавирни концерти от Феликс Менделсон и Феручо Бузони, както и прочути оркестрови творби от В. А. Моцарт и П. И. Чайковски.
Емануил Иванов започва бляскавата си международна кариера след триумфа си на международния клавирен конкурс „Феручо Бузони“ през 2019 г. Този успех е последван от ангажименти в едни от най-престижните световни зали.
Роден през 1998 г. в Пазарджик, той проявява силен интерес към музиката от ранна възраст. В детството му ключово влияние върху неговото музикално възпитание оказва симфоничната музика и най-вече творбите на Густав Малер. На около седем години започва уроци по пиано при Галина Даскалова в родния си град, а по-късно завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт“. Между 2013 и 2018 г. учи пиано при проф. Атанас Куртев.
Продължава образованието си с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам под ръководството на Паскал Немировски и Антъни Хюит. Впоследствие е приет с престижната стипендия „Bicentenary Scholarship“ в Кралската музикална академия в Лондон, където специализира при Джоана МакГрегър и Кристофър Елтън. През 2025 г. е отличен като „Sulamita Aronovsky Piano Fellow“ към същата академия — позиция, която заема и в момента.
Пианистът е участвал в майсторски класове на утвърдени имена като Людмил Ангелов, Евгени Божанов, Дмитри Башкиров, Владимир Овчинников, Мишел Беров, Дмитри Алексеев, Анджей Яшински, Павел Егоров, Питър Донохоу и др. Неговият репертоар обхваща знакови творби от Бах, Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шопен, Менделсон, Лист, Брамс, Чайковски, Рахманинов, Гершуин, Равел и Владигеров.
През февруари 2021 г., в разгара на пандемията от COVID-19, Иванов изнася солов рецитал в „Ла Скала“ в Милано — ангажимент, свързан с победата му на конкурса „Бузони“. В едночасовия концерт без публика, излъчван на живо онлайн, младият артист изпълнява „Фантазия“ от Бузони по тема на Бах, цикъла „Огледала“ от Равел и Соната № 5 от Скрябин. Изпълнението му предизвиква вълна от възторжени коментари в интернет.
Емануил Иванов участва редовно във фестивали в България, изнася солови рецитали и осъществява турнета във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство и Полша. През 2022 г. дебютира в престижната зала „Херкулес“ в Мюнхен. Свири с водещи оркестри в България, Италия и Южна Африка, а през 2022 г. е солист на „Mahler Academy Orchestra“ под палката на Пабло Херас-Касадо.
През 2024 г. дебютира на сцените на лондонската зала „Уигмор хол“ и „Концертхаус Дортмунд“, а през 2025 г. прави солов дебют в Камерната зала на „Карнеги Хол“ в Ню Йорк. В Лондон осъществява интеграл на „24 прелюдии и фуги“ от Шостакович — проект, който ще представи и на 24 септември т.г. в зала „България“. През лятото на 2023 г. записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл „Naxos“. Негови изпълнения са излъчвани по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio.
Пианистът постоянно показва афинитет към по-рядко изпълнявани произведения. Преди да интерпретира мащабния Концерт за пиано от Феручо Бузони със Софийската филхармония под диригентството на маестро Емил Табаков (27 юни 2024 г. в зала „България“), той представя творбата със Симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Мартин Брабинс. Част от програмата му през настоящия сезон включва произведения на Шарл-Валантен Алкан, Фредерик Ржевски и Пиер Булез. От детска възраст проявява силен интерес и към композицията.
Освен отличието от „Алесандро Казагранде“, Емануил Иванов е носител на награди от авторитетните международни конкурси „Скрябин – Рахманинов“, „Лист – Барток“, „Млади виртуози“ и „Дину Липати“. Отличен е още с престижните статуетки „Кристална лира“ и „Млад музикант на годината“, както и с британските призове „Musicians’ Company Silver Medal“ и „Carnwath Piano Scholarship“.
Оркестър „CANTUS FIRMUS“ (известен до 2023 г. като „Оркестър на Класик ФМ радио“) е основан през 2002 г. от Васил Димитров — създател и на първото в България радио за класическа музика „Класик ФМ“.
Първите оркестранти са подбрани след прослушване и работа в майсторски класове в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни“ в Русе. Подборът е извършен от двама световноизвестни музиканти: цигуляря Минчо Минчев и британския виолончелист Роберт Коен. Дебютните изяви на състава преминават с голям успех на „Европейски музикален фестивал“ в София. Есента на същата година слага началото на емблематичния цикъл „Концертмайсторите“, с който ансамбълът трайно спечелва доверието и обичта на публиката.
Оркестърът редовно кани най-талантливите млади български инструменталисти с международно признание, сред които цигуларите Веско Ешкенази, Светлин Русев, Васко Василев и Мила Георгиева, както и пианистът Людмил Ангелов, Георги Черкин и други.
През 2010 г. ансамбълът стартира цикъла „Музиката на Америка“, който представя за първи път у нас ярки класически музиканти като Джошуа Бел, Гил Шахам, Мидори, Вадим Глузман, Роб Фишер и Джанина Бърнет. Като солисти на състава са гостували и редица други световни звезди:
- Найджъл Кенеди (2005, 2007)
- Максим Венгеров (2006)
- Пинкас Цукерман (2006, 2014, 2022)
- Шломо Минц (2007, 2011, 2012, 2016)
- Ванеса Мей (2007)
- Иън Андерсън (2007)
- Енио Мориконе, Андреа Бочели, Пепе Ромеро, Ричард Клайдерман и много други.
През 2006 г. Оркестърът на Класик ФМ е домакин на първия международен конкурс за диригенти „Генадий Рождественский“ в София, организиран от „Кантус Фирмус“. Под диригентството на самия маестро Рождественский съставът изнася голям концерт в Зала 1 на НДК със солист Анна Томова-Синтова.
През целия си път оркестърът служи като школа за израстване и подготовка на млади музиканти. За своя 20-годишен юбилеен сезон през 2022 г. съставът организира първата „Академия за оркестър“ с ментор Веско Ешкенази.
Ансамбълът е изнасял концерти в Испания, както и на фестивалите „Музикално лято“ в Оберстдорф и „Европейски дни на културата“ във Франкфурт (Германия). Два пъти придружава президента Георги Първанов при официални посещения в Дания и Норвегия, като свири пред кралските двойки в Осло и Копенхаген.
Вече над 20 години отличителни черти на състава са младежкият дух и високият професионализъм. За постиженията си оркестърът е носител на четири награди „Кристална лира“. От 2023 г. той официално приема името „CANTUS FIRMUS“.
Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар 2026 на Министерството на културата. Провежда се с подкрепата на Община Пловдив, Министерството на културата и фондация „Музикартисимо“.
- Подробна фестивална програма: www.musicartissimo.com
- Билети: онлайн в мрежата на Eventim.bg и на място преди концертите.