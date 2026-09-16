Емануил Иванов и оркестър „CANTUS FIRMUS“ заблестяват на сцената на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“

Световноизвестният пианист Емануил Иванов, носител на Първа награда от конкурса „Феручо Бузони“ в Италия, дебютира на сцената на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“. В Епископската базилика на 20 септември от 18.30 часа той ще се изяви в двойна роля — като солист и диригент на оркестър „CANTUS FIRMUS“. Програмата включва клавирни концерти от Феликс Менделсон и Феручо Бузони, както и прочути оркестрови творби от В. А. Моцарт и П. И. Чайковски.

Емануил Иванов започва бляскавата си международна кариера след триумфа си на международния клавирен конкурс „Феручо Бузони“ през 2019 г. Този успех е последван от ангажименти в едни от най-престижните световни зали.

Роден през 1998 г. в Пазарджик, той проявява силен интерес към музиката от ранна възраст. В детството му ключово влияние върху неговото музикално възпитание оказва симфоничната музика и най-вече творбите на Густав Малер. На около седем години започва уроци по пиано при Галина Даскалова в родния си град, а по-късно завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт“. Между 2013 и 2018 г. учи пиано при проф. Атанас Куртев.

Продължава образованието си с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам под ръководството на Паскал Немировски и Антъни Хюит. Впоследствие е приет с престижната стипендия „Bicentenary Scholarship“ в Кралската музикална академия в Лондон, където специализира при Джоана МакГрегър и Кристофър Елтън. През 2025 г. е отличен като „Sulamita Aronovsky Piano Fellow“ към същата академия — позиция, която заема и в момента.

Пианистът е участвал в майсторски класове на утвърдени имена като Людмил Ангелов, Евгени Божанов, Дмитри Башкиров, Владимир Овчинников, Мишел Беров, Дмитри Алексеев, Анджей Яшински, Павел Егоров, Питър Донохоу и др. Неговият репертоар обхваща знакови творби от Бах, Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шопен, Менделсон, Лист, Брамс, Чайковски, Рахманинов, Гершуин, Равел и Владигеров.

През февруари 2021 г., в разгара на пандемията от COVID-19, Иванов изнася солов рецитал в „Ла Скала“ в Милано — ангажимент, свързан с победата му на конкурса „Бузони“. В едночасовия концерт без публика, излъчван на живо онлайн, младият артист изпълнява „Фантазия“ от Бузони по тема на Бах, цикъла „Огледала“ от Равел и Соната № 5 от Скрябин. Изпълнението му предизвиква вълна от възторжени коментари в интернет.

Емануил Иванов участва редовно във фестивали в България, изнася солови рецитали и осъществява турнета във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство и Полша. През 2022 г. дебютира в престижната зала „Херкулес“ в Мюнхен. Свири с водещи оркестри в България, Италия и Южна Африка, а през 2022 г. е солист на „Mahler Academy Orchestra“ под палката на Пабло Херас-Касадо.

През 2024 г. дебютира на сцените на лондонската зала „Уигмор хол“ и „Концертхаус Дортмунд“, а през 2025 г. прави солов дебют в Камерната зала на „Карнеги Хол“ в Ню Йорк. В Лондон осъществява интеграл на „24 прелюдии и фуги“ от Шостакович — проект, който ще представи и на 24 септември т.г. в зала „България“. През лятото на 2023 г. записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл „Naxos“. Негови изпълнения са излъчвани по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio.

Пианистът постоянно показва афинитет към по-рядко изпълнявани произведения. Преди да интерпретира мащабния Концерт за пиано от Феручо Бузони със Софийската филхармония под диригентството на маестро Емил Табаков (27 юни 2024 г. в зала „България“), той представя творбата със Симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Мартин Брабинс. Част от програмата му през настоящия сезон включва произведения на Шарл-Валантен Алкан, Фредерик Ржевски и Пиер Булез. От детска възраст проявява силен интерес и към композицията.

Освен отличието от „Алесандро Казагранде“, Емануил Иванов е носител на награди от авторитетните международни конкурси „Скрябин – Рахманинов“, „Лист – Барток“, „Млади виртуози“ и „Дину Липати“. Отличен е още с престижните статуетки „Кристална лира“ и „Млад музикант на годината“, както и с британските призове „Musicians’ Company Silver Medal“ и „Carnwath Piano Scholarship“.

Оркестър „CANTUS FIRMUS“ (известен до 2023 г. като „Оркестър на Класик ФМ радио“) е основан през 2002 г. от Васил Димитров — създател и на първото в България радио за класическа музика „Класик ФМ“.

Първите оркестранти са подбрани след прослушване и работа в майсторски класове в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни“ в Русе. Подборът е извършен от двама световноизвестни музиканти: цигуляря Минчо Минчев и британския виолончелист Роберт Коен. Дебютните изяви на състава преминават с голям успех на „Европейски музикален фестивал“ в София. Есента на същата година слага началото на емблематичния цикъл „Концертмайсторите“, с който ансамбълът трайно спечелва доверието и обичта на публиката.

Оркестърът редовно кани най-талантливите млади български инструменталисти с международно признание, сред които цигуларите Веско Ешкенази, Светлин Русев, Васко Василев и Мила Георгиева, както и пианистът Людмил Ангелов, Георги Черкин и други.

През 2010 г. ансамбълът стартира цикъла „Музиката на Америка“, който представя за първи път у нас ярки класически музиканти като Джошуа Бел, Гил Шахам, Мидори, Вадим Глузман, Роб Фишер и Джанина Бърнет. Като солисти на състава са гостували и редица други световни звезди:

Найджъл Кенеди (2005, 2007)

Максим Венгеров (2006)

Пинкас Цукерман (2006, 2014, 2022)

Шломо Минц (2007, 2011, 2012, 2016)

Ванеса Мей (2007)

Иън Андерсън (2007)

Енио Мориконе, Андреа Бочели, Пепе Ромеро, Ричард Клайдерман и много други.

През 2006 г. Оркестърът на Класик ФМ е домакин на първия международен конкурс за диригенти „Генадий Рождественский“ в София, организиран от „Кантус Фирмус“. Под диригентството на самия маестро Рождественский съставът изнася голям концерт в Зала 1 на НДК със солист Анна Томова-Синтова.

През целия си път оркестърът служи като школа за израстване и подготовка на млади музиканти. За своя 20-годишен юбилеен сезон през 2022 г. съставът организира първата „Академия за оркестър“ с ментор Веско Ешкенази.

Ансамбълът е изнасял концерти в Испания, както и на фестивалите „Музикално лято“ в Оберстдорф и „Европейски дни на културата“ във Франкфурт (Германия). Два пъти придружава президента Георги Първанов при официални посещения в Дания и Норвегия, като свири пред кралските двойки в Осло и Копенхаген.

Вече над 20 години отличителни черти на състава са младежкият дух и високият професионализъм. За постиженията си оркестърът е носител на четири награди „Кристална лира“. От 2023 г. той официално приема името „CANTUS FIRMUS“.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар 2026 на Министерството на културата. Провежда се с подкрепата на Община Пловдив, Министерството на културата и фондация „Музикартисимо“.