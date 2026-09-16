Отварят за движение участъка на бул. „6 септември“ при ул. „Владивосток“

EVN Топлофикация приключи в срок дейностите по полагане на нов топлопровод в част от бул. 6 ти септември – в участъка между ул. Владивосток и ул. Tургенев. Новият разпределителен топлопровод допринася за подсигуряване топлозахранването за целия район Западен.

Техническите дейности от страна на EVN Топлофикация, вкл. и възстановяване на настилката, приключиха на 15 септември 2026 г. По информация от ВиК Пловдив дейностите по водопреносната мрежа в този участък са приключили днес, 16 септември 2026 г.

Очаква се в кратък срок да бъде възстановено движението за МПС в затворения участък от булеварда.