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Отварят за движение участъка на бул. „6 септември“ при ул. „Владивосток“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:41ч, сряда, 16 септември, 2026
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EVN Топлофикация приключи в срок дейностите по полагане на нов топлопровод в част от бул. 6 ти септември – в участъка между ул. Владивосток и ул. Tургенев. Новият разпределителен топлопровод допринася за подсигуряване топлозахранването за целия район Западен. 

Техническите дейности от страна на EVN Топлофикация, вкл. и възстановяване на настилката, приключиха на 15 септември 2026 г. По информация от ВиК Пловдив дейностите по водопреносната мрежа в този участък са приключили днес, 16 септември 2026 г.

Очаква се в кратък срок да бъде възстановено движението за МПС в затворения участък от булеварда. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:41ч, сряда, 16 септември, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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