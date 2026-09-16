„Вакханки“ на Явор Гърдев с българска премиера в Пловдив

Мащабната международна продукция на Народния театър ще бъде представена на 30 септември с участието на Самуел Финци, Леонид Йовчев и световноизвестното британско трио The Tiger Lillies

Античният театър в Пловдив ще посрещне на 30 септември едно от най-мащабните театрални събития на годината – „Вакханки“ от Еврипид, по идея и режисура на Явор Гърдев. Международната продукция на Народния театър „Иван Вазов“ и Държавния театър на Северна Гърция пристига в България след световната си премиера в Античния театър в Епидавър и турне в Гърция, за да срещне за първи път родната публика с древногръцката трагедия в съвременен сценичен прочит.

Пловдив ще бъде първият български град, който ще посрещне спектакъла. На 30 септември, повече от две хилядолетия след създаването на трагедията на Еврипид, историята за Дионис и Пентей ще оживее на сцената на Античния театър. Следващото представление у нас е на 9 октомври в Зала 1 на НДК в София.

Световната премиера на „Вакханки“ на 10 и 11 юли беше в Епидавър – една от най-знаковите сцени в историята на театъра. Спектакълът беше посрещнат с продължителни аплодисменти от хиляди зрители, а гръцките медии откроиха режисьорската концепция на Явор Гърдев, актьорските изпълнения и необичайното съчетание между античната трагедия и музикалния свят на The Tiger Lillies. Последвалото международно турне премина през някои от най-впечатляващите открити сцени на Гърция.

В центъра на историята е сблъсъкът между Дионис – богът на виното, изкушението и освобождението от установените норми, и младия цар на Тива Пентей, който отказва да признае божествената му власт. Опитът на владетеля да наложи ред чрез забрани и контрол отключва сили, които той не е способен да овладее.

В прочита на Явор Гърдев древната трагедия се превръща в разказ за властта, страха от различното и последствията от потискането на онова, което едно общество отказва да приеме.

„Ако Дионис не бъде приет в града, рано или късно ще го взриви отвътре“, казва режисьорът за водещата идея на спектакъла.

Една от големите изненади във „Вакханки“ е участието на световноизвестното британско трио The Tiger Lillies. Музикантите изпълняват на живо единадесет песни, създадени специално за продукцията, и се превръщат в част от действието като съвременни рапсоди от света на Дионис. Характерният им музикален стил, съчетаващ кабаре, пънк и мрачен хумор, придава ново звучене на античната трагедия.

Международният актьорски състав събира едни от най-ярките имена на българската и гръцката сцена. Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, Михаил Табакакис е Пентей, Лукия Михалопулу – Агава, Александрос Милонас – Кадъм, а Самуел Финци – Тирезий.

Участват още Иван Юруков, Мартин Димитров и Иван Николов, както и смесен хор от български и гръцки актриси – Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

„Този спектакъл е събитие за българската култура, което нарежда Народния театър сред водещите европейски национални театри. Благодаря на целия екип на театъра, който стои зад този успех и продължава да работи с всеотдайност“, заяви директорът на Народния театър Васил Василев при обявяването на българските премиерни дати.

„Вакханки“ е копродукция на Народния театър „Иван Вазов“, Фестивала „Атина – Епидавър“, Държавния театър на Северна Гърция и Vegas Cultural Co.

Представлението е с продължителност два часа и се играе на английски език с български и английски субтитри.

Билети за „Вакханки“ на 30 септември в Античния театър в Пловдив:

Ticket.bg: https://bit.ly/ 3S9T2fY

Eventim: https://bit.ly/ 3Uecdpq

Grabo: https://bit.ly/4waooRH

Снимки: Петко Мавродиев