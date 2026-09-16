145 години пожарно дело в Пловдив, разказани в 145 фотографии

Историята на пожарното дело в Пловдив и областта оживява в специална изложба на открито. 145 фотографии разказват за хората, които в продължение на десетилетия са застанали между огъня и живота.

Експозицията е подредена в Цар-Симеоновата градина, в близост до фонтан „Деметра“, и е посветена на 145 години пожарно дело в област Пловдив.

Кадрите проследяват развитието на пожарната служба през годините – от черно-белите фотографии от миналото до съвременните изображения. В центъра на изложбата са хората, които стоят зад професията – пожарникарите, които ежедневно се изправят пред огъня и риска, за да спасяват човешки животи и имущество.

„Хора с каски, сажди по лицата и смелост в сърцата“, описват организаторите героите от фотографиите, подчертавайки, че тяхната работа оставя след себе си не само спасени домове и животи, но и пример за поколенията.

Изложбата е реализирана с подкрепата на Община Пловдив и е възможност историята на пожарното дело да бъде видяна в градска среда, достъпна за пловдивчани и гостите на града.

Експозицията може да бъде разгледана в Цар-Симеоновата градина, до фонтан „Деметра“.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив