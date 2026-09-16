Tarja и Septicflesh превръщат Античния театър в метъл сцена този уикенд

Античен театър става част от колекционерска тениска

Пловдив се готви за два специални музикални вечери на Античния театър. На 18 септември Tarja Turunen ще представи проекта си The World of Dreams, а ден по-късно – 19 септември, на сцената ще излязат гръцките симфонични метъл титани Septicflesh с Ancient Whispers. И двата концерта са с участието на оркестъра и хора на Опера Пловдив.

Организатор на събитията е Blue Hills. Концертите са част от музикалния форум Music of the Ages и Културния календар на Община Пловдив.

Tarja идва с The World of Dreams

Първата вечер е посветена на Tarja Turunen. На 18 септември тя ще представи The World of Dreams в формат с пиано и оркестър – първият ѝ концерт у нас в подобна конфигурация.

Вокалистката, превърнала се в една от емблемите на симфоничния метъл, ще представи различен сетлист в акустиката на Античния театър. Билетите за концерта се продават активно, като организаторите очакват местата да бъдат изчерпани.

Septicflesh събират фенове от цял свят

На 19 септември сцената ще бъде заета от Septicflesh и техния мащабен проект Ancient Whispers. Интересът към концерта надхвърля границите на България – според справка в системата на Eventim билети са закупени от фенове от 46 държави.

За шоуто в Пловдив групата е подготвила и специален сувенир. Фронтменът и визуален артист Seth е създал дизайн на тениска, посветена на концерта, в който е включен и Античният театър. Мърчандайзът ще се предлага единствено на място в деня на събитието и в ограничен тираж.

Това ще бъде единственият концерт на Septicflesh от този тип през 2026 г., както и последната им сценична изява в Европа за годината.

И в двете вечери вратите отварят в 18:30 часа, а концертите започват в 20:00 часа.

След края на двете събития официалните афтърпартита ще бъдат в Rock Bar Download, където публиката ще може да продължи музикалната вечер.

Два поредни дни, два различни симфонични метъл спектакъла и една от най-разпознаваемите сцени в Пловдив ще съберат музиканти и публика от България и чужбина.

Билети в Eventim:

Tarja Turunen:

https://www.eventim.bg/ eventseries/tarja-turunen-the- world-of-dreams-4168068/