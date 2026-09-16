Пътешествия по света с билет за кино в LUCKY Дом на киното

Фестивалът „Кино за пътешественици” ще гостува от 25 септември до 4 октомври в Lucky Дом на киното в Пловдив. Срещу цената на билет за кино, зрителите ще пътешестват до любими кътчета на планетата и ще откриват непознати дестинации, които само най-смелите авантюристи се решават да посетят.

Програмата ще стартира на 25 септември от 18:30 часа с японския филм „Пътят към мен”. Година преди да се дипломира, Мей решава, че няма да постъпи както повечето студенти и вместо да си намери работа, ще осъществи една своя мечта – да живее в каравана. Ще обикаля из Япония, ще се среща с други хора, които живеят на пътя и ще работи като дигитален номад.

Ден по-късно, на 26 септември от 18:30 часа гледаме „По пътя на революцията”. Пътешествениците Питър и Гарнет решават да тръгнат по маршрута, който младият Че Гевара описва в своите „Мотоциклетни дневници”. Стартът е в Аржентина, следват Чили, Боливия, Перу, Колумбия и финал в Куба. Едно незабравимо пътешествие изпълнено с паметни срещи и спиращи дъха гледки от Южна Америка.

На 29 септември от 18:30 часа ще видите канадската суперпродукция „Последният турист”. Пътеводител около света, за туриста и за авантюриста, за анархиста и за идеалиста, за това как да пътешестваме към нови места, водени от порива да се свържем със света, а не за да си направим поредното селфи. Екзотична приказка от реалността за това как инклузивните почивки и ексклузивните пътешествия са напът да се превърнат в инвазивни нашествия.

На 2 октомври от 18:30 часа, ще предложим двойна доза пътешествия на цената на един билет! Очакват ви „Покажи ми Лисабон” и „Покажи ми Рио”!

В „Покажи ми Лисабон” местните ще ни разкажат за родния си град, за брега на океана, за рибарите по река Тежу, за улицата в квартала, за простора на покрива, за опушената кръчма, за поезията в душата на фадища, за меланхолията в гласа й, за красотата на самотата, за копнежа и сладката тъга саудаде.

Рио де Жанейро – градът на кариоките. Място на овалните хълмове и овалните женски форми. Сцена на зрелищен футбол и на зрелищна престъпност. Цветовете на кожата тук са колкото цветовете на карнавала. За местните е най-красивият град, но най-добре да го гледаш отвисоко и отдалеч. Живееш ли тук, свикваш с контрастите, защото в Рио има всичко, просто трябва да имаш очи, за да го видиш.

На 3 октомври от 18:30 часа, зрителите ще се потопят в сладко-горчивото ежедневие из красивите градчета по Амалфийското крайбрежие с филма „Сладък живот по Амалфийското крайбрежие”. С живописните гледки и красивите къщи, кацнали високо по планинските склонове като орлови гнезда, регионът олицетворява „Сладкия живот“ и привлича милиони туристи ежегодно. Но вижте целия този туристически блясък през очите на местните.

„Кино за пътешественици” ще продължи до 4 октомври, а сред останалите дестинации, до които ще се докоснат зрителите са Алжир, Египет, остров Суматра, Камчатка и пътят Камино. Цялата програма е достъпна на kinolucky.com. Билетите са в продажба на касата на LUCKY Дом на киното всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и онлайн на сайта на киното.