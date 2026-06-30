„Нула32“ представя „Скопски мерак“ в Кючук Париж

Списанието за стил и култура „Нула32“ ще представи новия си брой №44 „Скопски мерак“ със специално събитие в парк „Белите брези“ в квартал Кючук Париж на 4 юли (събота) от 18:00 ч.

Премиерата е кулминацията на проекта „Културата над разделението“, който използва литературната журналистика, фотографията и публичния разговор, за да изследва съвременните културни отношения между България и Северна Македония в контекста на предстоящото домакинство на Скопие като Европейска столица на културата през 2028 г.

Централният материал в броя е едноименният дългоформатен репортаж на Панайот Стефанов. Авторът пътува до Скопие, за да потърси мостовете в ежедневните битки, разочарования, надежди и вдъхновения на хората, които променят творческия климат край Вардар. Фокусиран върху настоящето, но все пак измъчван от въпроса можем ли да говорим за бъдещето, преди да сме постигнали съгласие за миналото, Стефанов слуша събеседниците си внимателно, а в паузите между думите им опитва да чуе какво лежи на дъното на обществено-политическия разлом между двете държави.

На корицата на броя е бруталистичната сграда на Централната поща в Скопие, проектирана от арх. Янко Константинов.

Освен водещата тема, читателите ще открият още:

среща на Катерина Георгиева и Стиляна Иванова с индирок и постпънк група Scarlet;

текст на Владислав Севов за Пловдив като „град под наем“ и границата между туристическа култура и туристическа спекула;

поезия от Иван С. Вълев;

разговор с арх. Антон Тончев за визуализациите на изчезнали сгради в Пловдив и София;

впечатления от българското участие на Венецианското биенале;

разширени критически страници с рецензии за литература, кино, музика и съвременно изкуство.

Изборът на мястото за премиерата е символичен. Градината с Белите брези, разположена между улиците „Скопие“, „Прилеп“, „Пере Тошев“ и „Охрид“, е едно от историческите обществени средища на Кючук Париж – квартал, формиран в значителна степен от македонски бежански общности преди повече от век. Така представянето на броя поставя темите за паметта, идентичността и културната свързаност в конкретен пловдивски контекст.

В премиерата на броя ще участват Панайот Стефанов, автор на репортажа „Скопски мерак“, и Огнян Янков, а модератор на срещата ще бъде журналистът Теодор Караколев.

Новият брой на списанието ще бъде достъпен на място по време на събитието и ще се разпространява безплатно за всички посетители до изчерпване на количествата.

Проектът „Културата над разделението“ е съфинансиран от програмата „Малки проекти“ на Общинска фондация „Пловдив 2019“.