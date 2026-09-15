РИОСВ, Общината и „БГ Бъди активен“ призовават ученици и родители да оставят колите и да извървят последните метри пеша

Новата учебна година в Пловдив започва и с покана към ученици, родители и учители да оставят автомобила поне за един ден. На 15 септември РИОСВ – Пловдив, Община Пловдив и „БГ Бъди активен“ дават старт на инициативата „Ден без автомобил до училище“, насочена към по-чист въздух, по-безопасна среда около учебните заведения и повече движение за децата.

Идеята е проста – когато училището е близо до дома, маршрутът да бъде изминат пеша. При по-голямо разстояние организаторите предлагат автомобилът да остане паркиран на няколко пресечки от училището, а последната част от пътя да бъде извървяна пеша.

Така първият учебен ден може да започне с малко по-различна картина пред училищните входове. Обичайното струпване на автомобили в началото и края на учебния ден води до задръствания, затруднява движението и създава допълнителни рискове за децата, които пресичат и се придвижват около училищата.

Отделен проблем са автомобилите, които чакат с работещ двигател, докато родителите очакват децата си. Изгорелите газове се отделят непосредствено в зоната около училищата, а шумът допълнително натоварва средата, в която децата прекарват значителна част от деня.

Кампанията обаче не е замислена като забрана, нито като еднократна акция за първия учебен ден. Целта е 15 септември да бъде повод за промяна в ежедневните навици.

Повече ходене означава и повече движение за учениците. Инициативата е свързана с Европейския ден на спорта в училище, който тази година поставя акцент върху активното придвижване до училище. Освен пеша, децата и техните семейства могат да изберат велосипед или друг активен начин на придвижване, когато условията и маршрутът го позволяват.

За да стигне посланието до училищните общности, РИОСВ – Пловдив, Община Пловдив и „БГ Бъди активен“ разчитат на съдействието на училищата. Инициативата е подкрепена и от Регионалното управление на образованието – Пловдив, което е информирало директорите на училищата в общината и ги е поканило да насърчат учениците, учителите и родителите да се включат.

Не е необходимо автомобилите да изчезнат от Пловдив, за да има ефект. Понякога е достатъчно колата да остане няколкостотин метра по-далеч от училищния вход. Останалото е ходене пеша – и малко по-малко сутрешна автомобилна истерия около първия звънец.