16-годишната Виктория, участвала в гаврата и жестокото убийство на Георги Кузев на Младежки хълм поиска да излезе от ареста, но Пловдивският окръжен съд отказа да измени най-тежката мярка „задържане под стража“. Непълнолетното момиче остава в ареста като обвиняема за това, че на 4 август, като е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си, в съучастие с още 7 непълнолетни като извършители, умишлено са умъртвили 37-годишната си жертва, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

„Обвиняемата е привлечена към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода. Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но съществува опасност от извършване на престъпление“, се казва в решението на Темида.

С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза както спрямо нея, така и спрямо всички останали непълнолетни обвиняеми по делото. Окръжен съд – Пловдив указа и да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото ѝ на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 24.09.2026 г. от 10.00 ч.