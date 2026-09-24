Красавици от цял свят пристигат в Пловдив

Участничките в Glamour Faces World 2026 ще се разходят из Стария град и ще представят Пловдив пред международна аудитория

Красота, мода и международен блясък идват днес под тепетата. Участничките в световния конкурс Glamour Faces World 2026, заедно със специални гости и представители на международното жури, пристигат днес, 24 септември, в Пловдив.

Очаква се групата да бъде около 12:00 часа в центъра на града, пред хотел „Тримонциум“, откъдето ще започне специалната пловдивска част от програмата на международния форум.

Посещението е част от официалната програма на Glamour Faces World 2026, който от 23 до 27 септември събира в България участнички и гости от различни държави.

След като през 2025 г. световният конкурс избра Варна за свой домакин, тази година основната сцена на събитието е София и Grand Hotel Sofia. Организаторите обаче са категорични, че международните гости трябва да видят и част от богатото културно-историческо наследство на страната ни.

И едва ли има по-подходящо място за това от Пловдив.

Световните красавици ще се потопят в атмосферата на Стария град

След пристигането си участничките и специалните гости ще се отправят към емблематичните места в централната част на Пловдив и Стария град.

Разходката ще даде възможност на международната делегация да се докосне до характерната архитектура, историята и атмосферата на един от най-разпознаваемите български градове.

Предвидени са и множество снимки и видеоматериали от посещението, които ще станат част от медийното и дигиталното отразяване на Glamour Faces World 2026.

Така Пловдив ще попадне и в кадрите, които участничките и гостите от различни държави ще споделят със своята международна аудитория.

Не просто конкурс за красота

Glamour Faces World следва концепция, която поставя акцент не единствено върху външността на участничките.

Мотото „Красотата е интелигентност“ отразява идеята претендентките да бъдат представени като съвременни жени със собствен характер, култура, образование, мечти и каузи.

Всяка от тях е и своеобразен посланик на държавата, която представя, а културният обмен е важна част от философията на международното събитие.

Именно затова посещението в Пловдив не е просто туристическа разходка, а част от идеята на организаторите да срещнат различни националности и култури и едновременно с това да покажат България пред света.

Дипломати и международно жури сред специалните гости

Glamour Faces World 2026 се отличава и със силно международно присъствие.

Председател на журито е руският топмодел Татяна Мирошина, а сред специалните гости и членовете на журито е Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи – посланик на Кралство Мароко в България.

В международния състав участват още Thomas G. Poehlmann – National Director Miss Liberland, Jan Schlüter от Швейцария, Bogislaw Wozniak и Thomas D. Walls от САЩ.

За събитието в България пристигна и собственикът на конкурса и носител на титлата Grand Imperial Queen – Ирина Оськина, която също е част от международното жури.

Сред българските представители е известният в модните и светските среди PR експерт Десислав Димитров – Desso, официален PR и съорганизатор на Glamour Faces World 2026.

Зад организацията на форума в България за втора поредна година стои Мадлена Славчева Сълева – лицензиант на Glamour Faces Bulgaria и организатор на Glamour Faces World.

Пловдив като международна визитка на България

Изборът на града за специалната културна програма не е случаен.

За организаторите Пловдив е едно от местата, които най-силно могат да покажат пред чуждестранните гости съчетанието между древна история, култура и съвременен градски живот.

Днешната среща със Стария град ще даде възможност на участничките да опознаят България извън конкурсната сцена, прожекторите и официалните дефилета.

А за Пловдив посещението е още една възможност градът да бъде показан пред международна публика чрез снимките, видеата и публикациите на гостите.

След пловдивската си разходка международната делегация ще продължи програмата на Glamour Faces World 2026.

На 25 септември предстои един от най-екзотичните акценти – специална мароканска вечер и Кафтанено парти, на което участничките ще представят кафтани от личната колекция на Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи.

Кулминацията ще бъде на 26 септември, когато в Grand Hotel Sofia ще се проведе големият финал и международното жури ще определи новите носителки на престижните титли.

А днес прожекторите на Glamour Faces World 2026 са насочени към Пловдив – градът, в който историята, красотата и културите от различни части на света ще се срещнат под тепетата.