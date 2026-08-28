Като значително обществено опасни личности определи съдия Веселина Семкова тримата нови обвиняеми за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в решението си да ги остави за постоянно в ареста днес следобед. Тя посочи, че случаят се характеризира като изключителен, какъвто бе и в определението на съдия Петко Минев преди близо 3 седмици.

„Има наличие на обосновано предположение за съпричастността и на тримата обвиняеми към вмененото им деяние. От доказателствата се изяснява предварителното планиране на намисленото деяние, създадената организация за неговото реализиране, както и реализирането му“, подчерта съдия Семкова. Тя добави, че се изяснява за нанасяни от обвиняемите удари с крак по части от човешкото тяло на жертвата, в които са разположени жизненоважни органи.

„Броят и силата, с която са били нанасяни, са довели до увреждането на множество органи, за да се стигне до летален изход. Кой точно от обвиняемите, колко и какви конкретни удари е нанесъл, предстои да бъде установено в хода на разследването“, посочи окръжният съдия.

Допълни в решението си, че не само по дрехите, но и по обувките, с които тримата младежи са били на Младежкия хълм по време на убийството, е доказано наличието на човешка кръв, която не е тяхната собствена.

Заяви, че няма риск от укриване на тримата. Но подчерта опасността от извършване на посегателство, ако бъдат пуснати на свобода. Посочи, че извършеното деяние на тепето е от изключително висока степен на обществена опасност, затова и има много висока степен на вероятност те да извършат престъпление, ако са извън ареста. Според съдия Семкова има реален риск тримата не само да въздействат върху нормалния ход на разкриването на убийството на Младежкия хълм, но и да извършат друго посегателство върху живота и здравето на другиго- има данни на свързаност на обвиняемите с различни формирования, целящи извършване на посегателства основани на расов, хомофобски признак.

„Единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража“ се явява адекватна в случая, тъй като единствено тя би могла да ограничи възможността на обвиняемите за свободно придвижване и извършване на друго противоправно деяния“, заключи в решението си Веселина Семкова.

Адвокатът на 17-годишния Ангел- Алтай Куцев, заяви че няма да обжалва решението на съдия Семкова да остави в ареста подзащитния му. Подчерта, че по никакъв начин не начина, по който младежите са решили да раздават „криворазбраната си справедливост“. Допълни, че Ангел е един от двамата, които са се опитали да спрат останалите по време на побоя и гаврата с Георги Кузев.

„Той е искал да вика полиция и затова досега беше свидетел, а не обвиняем. Това, което е направил, е че в началото е ритнал пострадалия два пъти в глезените затова, че е педофил малко след като са намерени презервативи в него. След това обаче нещата се ескалирали. Когато се е опитвал да звънне по телефона на 112 му е бил взет телефона и е отнесъл два удара от приятелите си“, каза адвокат Алтай Куцев.

Преди да стане ясно решението на съда прокурор Костадин Паскалев разкри, че видеозаписите от гаврата с Георги Кузев са много, от редица електронни устройства и от различни ракурси. Той разкри, че има пълна яснота колко и кои точно са присъствали на престъплението, като всички са били разпитани в рамките на разследването до този момент. Не посочи точна бройка на младежите, били на място- около 10-12 души, като тези, които не са обвинени досега, са свидетели.

„Най-вероятно други задържани за убийството на Георги Кузев няма да има, на база тези доказателства, които имаме. Не е и авторитетно от наша гледна точка да привличаме на порции обвиняеми. Първите петима са били най-видими, но в последствие след разпита на свидетелите и гледане на видеозаписите е прието, че и тези трима участват в нанасянето на ударите. Те и не са отричали, че и те са участвали в боя, като всеки гледа да омаловажи своето участие с това, че го е „ритнал леко“, „настъпил леко“, „ударил леко“. А това е участие в престъплението. Тук ние не изследваме кой е фаталният удар, защото те са с наслагване и поради това се е стигнало до леталния край“, коментира прокурор Паскалев.