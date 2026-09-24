Япония, Южна Америка, Куба и още пристигат в LUCKY Дом на киното

Фестивалът „Кино за пътешественици” ще гостува от 25 септември до 4 октомври в Lucky Дом на киното в Пловдив. Срещу цената на билет за кино, зрителите ще пътешестват до любими кътчета на планетата и ще откриват непознати дестинации, които само най-смелите авантюристи се решават да посетят.

В рамките на 10 дни пловдивчани ще могат да видят филми, които ще ги потопят в атмосферата на Япония, Южна Америка, Португалия, Италия, Северна Африка, Камчатка и още много вълнуващи места по планетата. Програмата започва на 25 септември от 18:30 с японското пътешествие „Пътят към мен“ на Мей, който вместо да започне работа в края на образованието си, започва да пътува с кемпер из страната.

На следващия 26 септември се срещаме с пътешествениците Питър и Гарнет, които пък обикалят по маршрут, преминат от младия Че Гевара в Латинска Америка. Ден по-късно тръгваме по пътя Сантяго де Компостела с „Ята пилигрими“. В понеделник, 28 септември, чешки пътешественици повтарят легендарно евразийско пътуване на техни сънародници от миналото до Непал и Суматра с „Няма такова пътуване“.

Покажи ми Рио

В програмата предстоят още „Последният турист“, в който се срещаме с канадеца Тайсън Садлър и неговите истински пътешествия, като контраст на вечното търсене на най-доброто селфи, както и красивите въздушни разкази „Алжир отвисоко“ и „Египет отвисоко“. В петък, 2 октомври, ще се потопим в португалскоговорящия свят с два едночасови филма на цената на един билет – „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“, а в събота, 3 октомври е и един от най-впечатляващите филми в програмата „Сладък живот по Амалфийското крайбрежие“.

Сладък живот по Амалфийското крайбрежие

Цялата програма на „Кино за пътешественици” е достъпна на kinolucky.com. Билетите са на цена от 6 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 5,5 евро, в продажба на касата на LUCKY Дом на киното всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и онлайн на сайта на киното.