Благотворителната инициатива „Вместо цвете — подай ръка на Тошко“ обедини всички училища от район „Тракия“ в Пловдив в подкрепа на Тошко и неговото семейство.

В кампанията се включиха ученици, родители и учители, които за пореден път показаха силата на общността и съпричастността. Благодарение на тяхната подкрепа беше събрана сумата от 10 500 евро.

Средствата ще бъдат използвани за продължаване на лечението на Тошко в Турция, където периодично се нуждае от вливане на стволови клетки.

Семейството на Тошко изказва своята искрена благодарност към всички, които се присъединиха към каузата и подадоха ръка в труден за него и близките му момент.

Кампанията показа, че когато училищата, семействата и цялата общност се обединят около една кауза, могат да бъдат създадени не само материална подкрепа, но и надежда, вяра и усещане, че никой не е сам.