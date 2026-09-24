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27 кандидат-президентски двойки влизат в кампанията

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:20ч, четвъртък, 24 септември, 2026
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избори НС

Официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент започва в полунощ на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. Първият тур е насрочен за 25 октомври 2026 г.

В навечерието на старта на кампанията Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе публичен жребий, с който бяха определени номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Жребият се състоя на 23 септември в сградата на Народното събрание.

Ето кой номер ще бъде в бюлетината

След заличаването на една от регистрираните кандидатски листи, в изборите участват 27 кандидат-президентски двойки. Подредбата, определена от ЦИК, е:

  1. Георги Димов – Димитър Шивиков
  2. Росен Миленов – Иван Иванов
  3. Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков
  4. Андрей Гюров – Георги Кандев
  5. Йордан Малджански – Валентин Христов
  6. Камен Тасков – Галя Иванова
  7. Нако Стефанов – Нина Ламбова
  8. Методи Бъчваров – Ленин Станоев
  9. Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев
  10. Мария Колева – Валери Велковски
  11. Костадин Костадинов – Петър Волгин
  12. Александър Томов – Сергей Инджов
  13. Борис Анзов – Бранимир Мичев
  14. Румяна Ченалова – Георги Георгиев
  15. Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев
  16. Иво Лулчев – Стефан Попов
  17. Радостин Василев – Красимир Манов
  18. Иван Христанов – Стоянка Черкезова
  19. Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева
  20. Величка Георгиева – Росен Иванов
  21. Волен Сидеров – Славчо Велков
  22. Николай Ненчев – Цвета Кирилова
  23. Искра Недева – Стоян Георгиев
  24. Пламен Пасков – Светозар Съев
  25. Илияна Йотова – Кирил Вълчев
  26. Боян Станков – Расате – Йордан Манасиев
  27. Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Номерата ще бъдат еднакви както за гласуването в страната, така и за вота извън България. Те ще бъдат изписани в бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.

Кампанията започва на 25 септември

От 00:00 часа в петък кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети официално могат да започнат предизборната си кампания. Крайният срок е 24:00 часа на 23 октомври – деня преди изборите.

ЦИК е определила и реда, по който участниците ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. При необходимост вторият тур ще се проведе на 1 ноември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:20ч, четвъртък, 24 септември, 2026
0 140 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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