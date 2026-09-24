27 кандидат-президентски двойки влизат в кампанията

Официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент започва в полунощ на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. Първият тур е насрочен за 25 октомври 2026 г.
В навечерието на старта на кампанията Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе публичен жребий, с който бяха определени номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Жребият се състоя на 23 септември в сградата на Народното събрание.
Ето кой номер ще бъде в бюлетината
След заличаването на една от регистрираните кандидатски листи, в изборите участват 27 кандидат-президентски двойки. Подредбата, определена от ЦИК, е:
- Георги Димов – Димитър Шивиков
- Росен Миленов – Иван Иванов
- Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков
- Андрей Гюров – Георги Кандев
- Йордан Малджански – Валентин Христов
- Камен Тасков – Галя Иванова
- Нако Стефанов – Нина Ламбова
- Методи Бъчваров – Ленин Станоев
- Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев
- Мария Колева – Валери Велковски
- Костадин Костадинов – Петър Волгин
- Александър Томов – Сергей Инджов
- Борис Анзов – Бранимир Мичев
- Румяна Ченалова – Георги Георгиев
- Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев
- Иво Лулчев – Стефан Попов
- Радостин Василев – Красимир Манов
- Иван Христанов – Стоянка Черкезова
- Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева
- Величка Георгиева – Росен Иванов
- Волен Сидеров – Славчо Велков
- Николай Ненчев – Цвета Кирилова
- Искра Недева – Стоян Георгиев
- Пламен Пасков – Светозар Съев
- Илияна Йотова – Кирил Вълчев
- Боян Станков – Расате – Йордан Манасиев
- Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов
Номерата ще бъдат еднакви както за гласуването в страната, така и за вота извън България. Те ще бъдат изписани в бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.
Кампанията започва на 25 септември
От 00:00 часа в петък кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети официално могат да започнат предизборната си кампания. Крайният срок е 24:00 часа на 23 октомври – деня преди изборите.
ЦИК е определила и реда, по който участниците ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. При необходимост вторият тур ще се проведе на 1 ноември 2026 г.