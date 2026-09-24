27 кандидат-президентски двойки влизат в кампанията

Официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент започва в полунощ на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. Първият тур е насрочен за 25 октомври 2026 г.

В навечерието на старта на кампанията Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе публичен жребий, с който бяха определени номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Жребият се състоя на 23 септември в сградата на Народното събрание.

Ето кой номер ще бъде в бюлетината

След заличаването на една от регистрираните кандидатски листи, в изборите участват 27 кандидат-президентски двойки. Подредбата, определена от ЦИК, е:

Георги Димов – Димитър Шивиков Росен Миленов – Иван Иванов Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков Андрей Гюров – Георги Кандев Йордан Малджански – Валентин Христов Камен Тасков – Галя Иванова Нако Стефанов – Нина Ламбова Методи Бъчваров – Ленин Станоев Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев Мария Колева – Валери Велковски Костадин Костадинов – Петър Волгин Александър Томов – Сергей Инджов Борис Анзов – Бранимир Мичев Румяна Ченалова – Георги Георгиев Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев Иво Лулчев – Стефан Попов Радостин Василев – Красимир Манов Иван Христанов – Стоянка Черкезова Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева Величка Георгиева – Росен Иванов Волен Сидеров – Славчо Велков Николай Ненчев – Цвета Кирилова Искра Недева – Стоян Георгиев Пламен Пасков – Светозар Съев Илияна Йотова – Кирил Вълчев Боян Станков – Расате – Йордан Манасиев Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Номерата ще бъдат еднакви както за гласуването в страната, така и за вота извън България. Те ще бъдат изписани в бюлетините и в протоколите на секционните и районните избирателни комисии.

Кампанията започва на 25 септември

От 00:00 часа в петък кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети официално могат да започнат предизборната си кампания. Крайният срок е 24:00 часа на 23 октомври – деня преди изборите.

ЦИК е определила и реда, по който участниците ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. При необходимост вторият тур ще се проведе на 1 ноември 2026 г.