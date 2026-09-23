Купиха сградата на покойния Христо Данов в Капана

Строителна активност закипя в бившата сграда на покойния бизнесмен Христо Данов на метри от областната дирекция на полицията на улица „Княз Богориди“ в самия център на града. Построеният от емблематичния за прехода банкер и президент на Ботев и на БФС делови център в квартал Капана се продаваше дълго време за близо 1 милион евро и най-накрая е намерил своя купувач, който вече е стартирал инвестиционните си намерения за апетитния имот.

4-етажната постройка, със застроена площ от 642 квадратни метра, бе първата бизнес сграда с офиси от висок клас в града, построена в средата на 90-те от починалия през 2020г. бизнесмен. Тя бе обявена за продан далеч преди кончината на Данов, след като той загуби имота заради срив в бизнес делата му и необслужвани кредити.

Центърът бе под ключ също от години, но вече входната му врата е отворена, а той е пълен с работници, които реконструират вътрешните пространства. Постройката разполага с множество самостоятелни офис помещения на горните етажи и с ресторант на партера, в който в близкото минало бившият банкер събираше обкръжението си.