Стотици училища се включват в Деня на спорта в училище

Само ден преди Европейския ден на спорта в училище над 700 събития от цяла България вече са регистрирани за тазгодишното издание на инициативата. На 25 септември училища и детски градини от различни краища на страната ще превърнат учебния ден в ден на движение с разнообразни спортни активности, игри, срещи със спортисти и инициативи, свързани с активното придвижване.

Регистрацията остава отворена до края на днешния ден, което дава последна възможност на училища и детски градини, които все още не са се включили, да регистрират своето събитие. Тази година специалният акцент е „Активен транспорт до училище“ – тема, която се оказва естествено продължение на спортния ден. Сред регистрираните инициативи има идеи за пристигане пеша, с велосипед и тротинетка, велосъбития, пешеходни маршрути, занимания по безопасност на движението и предизвикателства между класовете.

Активният ден започва още в детската градина. Сред регистрираните събития има велоинициативи, аеробика, табата, музикални и състезателни игри, спортни станции и занимания, които показват на най-малките, че движението може да бъде забавно и естествена част от ежедневието. Наред със спорта училищата включват и спортни клубове, треньори и спортисти. Предвидени са открити тренировки и демонстрации, както и срещи с шампиони, които ще говорят с учениците за спорта, дисциплината и постоянството.

Откриващото събитие на Деня на спорта в училище ще даде старт на инициативата на 25 септември от ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ в Бургас, където ученици ще се включат в разнообразна програма с карате, Zumba, щафетни игри, баскетбол и други активности. Денят ще събере на едно място деца, учители и партньори на инициативата и ще постави началото на националния празник на движението, който тази година ще бъде отбелязан от стотици учебни заведения в цялата страна.

„Това, което виждаме в регистрациите тази година, е много повече от списък със спортни дейности. Всяко училище и детска градина намира свой начин да раздвижи децата и да включи движението в училищния живот. Особено ценно е, че все повече инициативи свързват спорта с начина, по който децата стигат до училище – пеша, с велосипед или тротинетка.“, коментира Румяна Киризиева от БГ Бъди активен, национален координатор на инициативата.

Регистрацията за „Ден на спорта в училище 2026“ е отворена до 23:59 на 24 септември: https://bgbeactive.org/essd

„Ден на спорта в училище“ се реализира от BG Бъди активен и в партньорство с национални и международни организации, работещи в областта на спорта, образованието и активния начин на живот. Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.