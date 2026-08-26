Liebherr търси работници заради ръст на поръчките

Заводът край Пловдив произвежда премиум хладилници за световния пазар и набира монтажисти

Ръстът на търсенето на хладилници и фризери на световния пазар води до разширяване на екипа на Liebherr в Тракия икономическа зона край Пловдив. „Либхер-Хаусгерете Марица“ търси монтажисти за производството, като свободните позиции са както за премиум серията MultiDoor, така и за останалите модели на компанията.

Причината за разширяването на екипа е увеличеното търсене на продукцията, която се произвежда в завода в подзона „Марица“ и се изнася за различни пазари по света.

Не е нужен предишен опит

Компанията поставя акцент върху мотивацията на кандидатите, а не върху наличието на предишен професионален опит.

„Не търсим хора с опит. Търсим желание за работа“, посочва Красимир Кирков, ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“ в „Либхер-Хаусгерете Марица“.

Търсят се хора, които са отговорни и мотивирани и могат да работят в екип. Новите служители ще се включат в производството на хладилници и фризери в предприятието край Пловдив.

Хладилници от Пловдив стигат до различни континенти

В завода на Liebherr в подзона „Марица“ вече са произведени милиони хладилници и фризери, които се продават на международни пазари.

Сред произвежданите в България модели е и MultiDoor – една от премиум сериите на компанията. Уредите от серията са насочени към потребители, които търсят по-голям вътрешен обем, гъвкаво разпределение на пространството и технологии за съхранение на храните.

На фона на увеличеното търсене компанията продължава да разширява производството и съответно екипа си.

Свободните позиции за работа са публикувани в обявите на „Либхер-Хаусгерете Марица“ в jobs.bg.