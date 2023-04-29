15 души са регистрирани с коронавирус за ден в Пловдив

178 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са 2345 теста, а положителни са близо 7,6% от тях, сочат актуалните данни от Единния информационен портал.

15 от новозаболелите са регистрирани в Пловдив и региона. Ето и разпределението в останалите области: Благоевград – 9; Бургас – 11; Варна – 10; Велико Търново – 1; Видин – 2; Враца – 1; Габрово – 3; Добрич – 3; Кюстендил – 8; Ловеч – 2; Монтана – 3; Пазарджик – 2; Перник – 6; Плевен – 2; Разград – 3; Русе – 7; Силистра – 6; Сливен – 2; Смолян – 2; София област – 11; София град – 51; Стара Загора – 7; Търговище – 2; Хасково – 5; Шумен – 1; Ямбол – 3 души.

Един човек е починал, а 78 са излекувани, според статистиката. В болници за лечение остават 375 пациенти. От тях 43 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 114 ваксини.