Култовият Хюго Рейс идва отново за концерт в Пловдив

Легендарният австралийски музикант Хюго Рейс и неговата европейска формация Fatalists пристигат за концерт в Пловдив. Групата умело съчетава дълбок, атмосферичен дарк рокендрол, ембиънт блус и пост-пънк.

Събитието, организирано от радиофестивала „Аларма Пънк Джаз“, ще се състои на 17 октомври (събота) от 20:30 ч. в Bee Bop Café.

Хюго Рейс е артист с повече от четири десетилетия история в авангарда на независимата музика. В неговите творчески вени тече автентичната кръв на Nick Cave and The Bad Seeds – в началото на 80-те години той е сред основателите на групата и съавтор на класиката „From Her To Eternity“ заедно с Ник Кейв, Мик Харви, Бликса Баргелд и Бари Адамсън. Впечатляващата му биография включва още създаването на австралийските пост-пънк пионери The Wreckery, проекти като The True Spirit и трансконтиненталното трио Dirtmusic (заедно с Крис Екман от Glitterbeat и Мурат Ертел от BaBa ZuLa). Именно Хюго Рейс е и артистът, открил за европейската сцена малийските пустинни блусари Tamikrest.

Музиката на Хюго черпи вдъхновение от суровия блус на Джон Лий Хукър и Али Фарка Туре, мистиката на Джим Морисън и The Doors, кинематографичния звук на Гия Канчели, психеделията и ню уейва. Формацията Hugo Race Fatalists заема специално място в това пътешествие – това е първият проект на Рейс, гостувал в България по покана на „Аларма“ преди повече от десетилетие, а срещата им с пловдивската публика сега е първа от близо 9 години насам. На сцената на Bee Bop Café Хюго Рейс (вокали, китара) ще си партнира с брилянтен италиански състав: Диего Сапиньоли – барабани, Франческо „Кеко“ Джампаоли – бас, Джовани Ферарио – китара (познат от колаборациите си с PJ Harvey и Рокиа Траоре). Квартетът ще представи на живо актуалния си шести дългосвирещ албум „I Made It All Up For You“, както и чистото ново EP „Afterlife / I Don’t Belong Here“. Билети – в мрежата на EpayGo, на всички каси на EasyPay или на входа в деня на концерта.