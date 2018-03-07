Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 502 коментари
15 Amazing Facts About French Door Fridge
That You Didn’t Know French Door Refrigerators For Sale
11 Methods To Refresh Your Finance Calculator Finance Calculators; dcts.co.kr,
9 . What Your Parents Taught You About Railroad Settlement Stomach Cancer Railroad Settlement Stomach Cancer
The 10 Most Scariest Things About Damaged Conservatory Roof Damaged Conservatory Roof
Three Reasons Why 3 Reasons Why Your Robotic Mop
Vacuum Is Broken (And How To Repair It) Best Automatic Vacuum Cleaner
Handmade Sofa Store Tools To Streamline Your Daily Life Handmade Sofa Store Trick That
Everybody Should Know Handmade sofa store
10 Tips To Know About Corner Sofas UK couch prices
5. Railroad Settlement Multiple Myeloma Projects For Any Budget Railroad Settlement Amounts
Ten Things You Learned About Kindergarden They’ll Help You Understand Pomegranate Extract Vs Urolithin A Supplement mitolyn Supplement for sale
Five People You Should Know In The Door Hinge Tools Industry Professional hinge repair