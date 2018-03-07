Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 479 коментари
15 Trends To Watch In The New Year A80 Driver’s License deutschen Führerschein kaufen erfahrungen
Guide To Workers’ Compensation Louisiana Asbestos: The
Intermediate Guide To Workers’ Compensation Louisiana Asbestos
workers’ compensation louisiana asbestos
15 Gifts For The Reputable Counterfeit Money Providers Lover In Your Life
Falschgeld Shop Online
What Is U Sofa? To Utilize It Sofa Chaise Lounge, notes.io,
Guide To Truck Accident Lawyer: The Intermediate
Guide On Truck Accident Lawyer Truck Accident Lawyer
Guide To Best Robot Vacuum Uk: The Intermediate Guide In Best Robot Vacuum Uk Best robot vacuum uk
The 10 Scariest Things About Railroad Settlement Scleroderma railroad settlement Scleroderma
10 Websites To Help You To Become A Proficient In Sales Ovens ovens for
Sale uk (https://www.janchan.top)
Handmade Armchair Tips To Relax Your Everyday Lifethe Only
Handmade Armchair Trick That Should Be Used By Everyone Know Handmade Armchair