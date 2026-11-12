Акциз за мощните автомобили и край на търговията с домашна ракия обсъждат в парламента

Акциз за леките автомобили с мощни двигатели и забрана за продажба на домашна ракия са сред предложенията, които народните представители ще обсъдят и гласуват в рамките на днешното си заседание. Промените са част от законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Текстовете бяха представени в пленарната зала вчера, но депутатите отложиха дебатите и гласуването за днес.

Акциз за автомобили над 340 конски сили

Предложението предвижда ново облагане за леките автомобили с двигатели с вътрешно горене, чиято максимална полезна мощност е 250 kW или повече – приблизително 340 конски сили.

Размерът на акциза ще се определя според мощността на двигателя. Законопроектът включва и забрана за търговия с домашно произведена ракия.

По-висок праг за регистрация по ДДС

В дневния ред за седмицата е включено и първото четене на три законопроекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Общото между предложенията е поетапното увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС. Предвижда се той да достигне 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Малките предприятия, чийто оборот остава под определения праг, ще могат и занапред доброволно да изберат общия режим за ДДС.

Промени в публичните финанси и ветеринарната дейност

Парламентът ще разгледа на първо четене и три законопроекта за изменение на Закона за публичните финанси, както и предложения за промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми.

В програмата е включена и ратификация на меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2021–2028 г.

Предвижда се депутатите да продължат и работата по измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са включени за второ четене.