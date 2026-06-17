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Млади учени от страната и чужбина се събират в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:47ч, сряда, 17 юни, 2026
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Пловдив ще бъде домакин на Единадесетата международна научна конференция на младите учени – Пловдив 2026 oт 18 до 21 юни 2026 г. Престижният форум се организира от Съюза на учените в България – Пловдив (СУБ-Пловдив) с активното участие на Клуба на младите учени. 

Официалното откриване на събитието ще се състои на 19 юни 2026 г. (петък) от 09:30 часа в Дома на учените (ул. „Митрополит Паисий“ № 6, гр. Пловдив). 

Основната цел на това значимо за града и страната научно събитие е да даде трибуна на младите изследователи, като им помогне да придобият опит и увереност в представянето на своите научни идеи и резултати пред академичната общност. Форумът ще създаде среда за ползотворни дискусии и обмен на опит между български и чуждестранни учени. 

Конференцията има мултидисциплинарен характер и ще обхване широк спектър от теми в следните ключови области: 

  • Природни науки 
  • Технически науки 
  • Медицина 
  • Хуманитарни и обществени науки 

„Вярваме, че с провеждането на този форум и чрез съвместните усилия на академичната общност, продължаваме да работим активно за утвърждаването на Пловдив като водещ европейски град в областта на науката и културата“, споделят от ръководството на СУБ-Пловдив. 

За участие в програмата на конференцията към момента са подадени заявки за 116 научни доклада.

Снимка: Polomap

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:47ч, сряда, 17 юни, 2026
0 149 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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