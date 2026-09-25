„Алея на книгата“ превръща Пловдив в дом на книгите

Книгите отново ще заемат централно място в сърцето на Пловдив от 28 септември до 4 октомври 2026 г. В продължение на седем дни площад „Централен“ ще бъде домакин на „Алея на книгата – Пловдив“ – едно от утвърдените литературни събития, което събира издатели, автори и читатели.

Събитието се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с литературния фестивал „Пловдив чете“.

Посетителите ще могат да се разходят сред книжните щандове, да открият десетки нови и любими заглавия и да се срещнат отблизо с хората, които стоят зад книгите. Литературни инициативи, срещи и разговори с български автори и издатели ще допълнят програмата и ще превърнат Алеята в пространство за споделени истории, нови идеи и любов към четенето.

Специален акцент в тазгодишното издание ще бъде участието на „Алея на книгата – Пловдив“ в „Нощта на литературата 2026“. На 1 октомври от 18:00 ч. Алеята ще се превърне в едно от „читателските гнезда“ на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език.

В рамките на „Нощта на литературата“ посетителите ще могат да чуят литературни откъси на всеки половин час – от 18:00 до 21:00 ч. Инициативата дава възможност на публиката да се докосне до различни европейски автори, езици, теми и литературни почерци.

Със своето разположение в самото сърце на града „Алея на книгата – Пловдив“ отново ще създаде пространство, в което книгите излизат извън книжарниците и библиотеките и се срещат читателите в градската среда.

Асоциация „Българска книга“ кани пловдивчани и гостите на града да бъдат част от седемте дни, посветени на литературата, четенето и срещите между книгите и техните читатели.