Университети от различни държави идват в Пловдив за UniExpo 2026

Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на UniExpo 2026 – едно от най-мащабните събития за международно образование в България. То събира водещи университети, ученици, родители и образователни експерти. Форумът ще се проведе на 27 септември, неделя, от 11:00 до 15:00 часа и предлага богата програма, насочена към информиран избор за бъдещо обучение.

UniExpo 2026 предоставя платформа за директни срещи с университети от различни държави, които представят бакалавърски и магистърски програми. Посетителите ще имат възможност да получат индивидуални консултации, да участват в интерактивни зони за кариерно ориентиране и да се запознаят с актуалните тенденции в образованието.

Събитието е насочено както към ученици в 10., 11. и 12. клас, така и към родители, които търсят надеждна информация за избор на специалност, държава на обучение, условия за кандидатстване, финансиране и стипендии.

Програмата включва лекции, практически казуси и работилници, водени от преподаватели в международни университети:

11:00 – 12:00 – „Какво и къде да учим? Образователни тенденции за 2027“

12:30 – 13:30 – Практически казус „Building a Bridge with Jenga Blocks“ – представяне на инженерно мислене и основи на строителното инженерство

13:30 – 14:30 – „Game Design Workshop – Paper Prototyping“ – въведение в разработването на игри

14:30 – 15:00 – Q&A панел: родители задават въпроси, студенти отговарят

Работилниците са предназначени за ученици и изискват предварителна регистрация поради ограничен брой места. Входът е безплатен, а линкът за регистрация е: https://www.unify.bg/events/609/register

UniExpo се организира от UNIFY – образователна организация с над 15 години опит в консултирането на ученици за обучение в чужбина. Екипът включва специалисти, които са преминали през процеса на кандидатстване и адаптация в международна среда и предоставят експертна подкрепа на бъдещите студенти.