Шестото издание на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ ще се проведе от 2 до 4 октомври 2026 г. в Пловдив. Форумът, който се организира веднъж на две години, среща науката, изкуството и широката публика и представя културното многообразие в България и по света. Настоящото издание отбелязва десет години от началото на семинара през 2016 г. Богатата културна програма включва концерти, три изложби, представяне на книги, филмови прожекции, демонстрации, ревю с традиционни костюми и виртуален тур.

Съществена част от форума е Международната научна конференция „НАСЛЕДСТВО, ОБЩНОСТИ, ТЕРИТОРИИ“, която ще събере над 90 учени, изследователи, преподаватели, студенти и докторанти от четири континента и 16 държави. В рамките на трите конферентни дни ще бъдат представени изследвания, посветени на взаимодействията между наследството, общностите и териториите в историческа и съвременна перспектива, както и на различни етнични, конфесионални, лингвистични, регионални, дигитални и културни общности в България и по света. Конференцията се организира от ИЕФЕМ – БАН и Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ– ПЛОВДИВ“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.

Организатор на Културния семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ е Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ–ПЛОВДИВ“, което през настоящата година отбелязва пет години от своето създаване. В реализацията на форума традиционно се включват национални и регионални институции, културни организации, представители на различни общности, студенти и доброволци от страната.

Шестото издание на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ се провежда под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова.

Официални партньори на събитието са Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Регионалният етнографски музей – Пловдив и Народна Библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Към съмишлениците на събитието и тази година се присъединяват от Сдружение „Съвет по туризъм“ гр. Пловдив и г-н Стоян Кънчев от РНОК „Мад Мах“.

Празничната програма по повод десетгодишнината от първото издание на форума включва концерт на Римския стадион в Пловдив, който се реализира с подкрепата на Център за опазване на фолклорното наследство към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, с участието на състави от с. Козичино (общ. Поморие), с. Соколово (общ. Балчик), с. Подем (общ. Долна Митрополия), гр. Момчилград и гр. Разлог, както и на студентски състави към Академията. Международните гости – Вокално-инструментален ансамбъл „Флоралия“ с диригент проф. Ирина Замфира Данила от Националния университет за музика и изкуства „Джордже Енеску“, Яш, Румъния – ще поставят символичното начало на шестото издание със самостоятелен рецитал на Международния ден на музиката – 1 октомври.

В рамките на семинара ще бъдат представени три изложби: „Живи човешки съкровища – България. Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство“ на ИЕФЕМ – БАН, „Живите занаяти“ на Регионалния център на ЮНЕСКО – София и фотоизложбата „Да се преместиш на село“ на екип от ИЕФЕМ – БАН.

В модула ЛИТЕРАТУРА ще бъдат представени две нови издания – монографичният труд „Синхронизации: преходи и трансформации в българското село“ на доц. д-р Стоян Антонов (ПУ „Паисий Хилендарски“) и двуезичната нотна колекция „ПЕСНИТЕ НА МОЕТО СЕЛО / KÖYÜMÜN TÜRKÜLERİ“, съст. Бехрин Шопова (ИЕФЕМ – БАН), финансирана по проект на Национален фонд „Култура“, програма „Създаване 2025“.

Програмата включва още виртуалната разходка из „Софийската Света гора“ с режисьор Владимир Андонов – своеобразен дигитален маршрут сред културноисторическото наследство, както и прожекция на етнографския филм „НАСАМ, НАРОДЕ“ на реж. Екатерина Минкова.

Специално за семинара Корнелия Александрова от гр. Бяла, Русенско, ще представи демонстрация на хърцойски забраждания. Ще се проведе и ревю с традиционни костюми от колекцията на Диана Димова от гр. Варна, и с участието на групите от с. Подем и гр. Разлог.

За реализацията на културната програма Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ– ПЛОВДИВ“ си партнира с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, които предоставят пространства и подкрепа за провеждане на събитието.

За част от активностите е необходима предварителна регистрация. Допълнителна информация и подробната програма могат да бъдат открити на страниците на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ в социалните платформи.