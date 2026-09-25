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Културният семинар „Непознатите“ отбелязва 10 години в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:47ч, петък, 25 септември, 2026
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Шестото издание на  Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ ще се проведе от 2 до 4 октомври 2026 г. в Пловдив. Форумът, който се организира веднъж на две  години, среща науката, изкуството и широката публика и представя културното  многообразие в България и по света. Настоящото издание отбелязва десет години от  началото на семинара през 2016 г. Богатата културна програма включва концерти, три  изложби, представяне на книги, филмови прожекции, демонстрации, ревю с  традиционни костюми и виртуален тур. 

Съществена част от форума е Международната научна конференция  „НАСЛЕДСТВО, ОБЩНОСТИ, ТЕРИТОРИИ“, която ще събере над 90 учени,  изследователи, преподаватели, студенти и докторанти от четири континента и 16  държави. В рамките на трите конферентни дни ще бъдат представени изследвания,  посветени на взаимодействията между наследството, общностите и териториите в  историческа и съвременна перспектива, както и на различни етнични, конфесионални,  лингвистични, регионални, дигитални и културни общности в България и по света.  Конференцията се организира от ИЕФЕМ – БАН и Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ– ПЛОВДИВ“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“. 

Организатор на Културния семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ е Сдружение  „НЕПОЗНАТИТЕ–ПЛОВДИВ“, което през настоящата година отбелязва пет години от  своето създаване. В реализацията на форума традиционно се включват национални и  регионални институции, културни организации, представители на различни общности,  студенти и доброволци от страната. 

Шестото издание на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ се провежда под патронажа на Президента на Република България Илияна Йотова. 

Официални партньори на събитието са Институтът за етнология и  фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките,  Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Академията за музикално, танцово и  изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Катедра „Етнология“  към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“, Регионалният етнографски музей – Пловдив и Народна Библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Към съмишлениците на събитието и тази година се  присъединяват от Сдружение „Съвет по туризъм“ гр. Пловдив и г-н Стоян Кънчев от  РНОК „Мад Мах“. 

Празничната програма по повод десетгодишнината от първото издание на  форума включва концерт на Римския стадион в Пловдив, който се реализира с  подкрепата на Център за опазване на фолклорното наследство към АМТИИ „Проф.  Асен Диамандиев“ – Пловдив, с участието на състави от с. Козичино (общ. Поморие), с.  Соколово (общ. Балчик), с. Подем (общ. Долна Митрополия), гр. Момчилград и гр.  Разлог, както и на студентски състави към Академията. Международните гости – Вокално-инструментален ансамбъл „Флоралия“ с диригент проф. Ирина Замфира  Данила от Националния университет за музика и изкуства „Джордже Енеску“, Яш,  Румъния – ще поставят символичното начало на шестото издание със самостоятелен  рецитал на Международния ден на музиката – 1 октомври. 

В рамките на семинара ще бъдат представени три изложби: „Живи човешки  съкровища – България. Национална представителна листа на елементи на  нематериалното културно наследство“ на ИЕФЕМ – БАН, „Живите занаяти“ на  Регионалния център на ЮНЕСКО – София и фотоизложбата „Да се преместиш на село“  на екип от ИЕФЕМ – БАН. 

В модула ЛИТЕРАТУРА ще бъдат представени две нови издания – монографичният труд „Синхронизации: преходи и трансформации в българското село“  на доц. д-р Стоян Антонов (ПУ „Паисий Хилендарски“) и двуезичната нотна колекция  „ПЕСНИТЕ НА МОЕТО СЕЛО / KÖYÜMÜN TÜRKÜLERİ“, съст. Бехрин Шопова  (ИЕФЕМ – БАН), финансирана по проект на Национален фонд „Култура“, програма  „Създаване 2025“. 

Програмата включва още виртуалната разходка из „Софийската Света гора“ с  режисьор Владимир Андонов – своеобразен дигитален маршрут сред  културноисторическото наследство, както и прожекция на етнографския филм  „НАСАМ, НАРОДЕ“ на реж. Екатерина Минкова. 

Специално за семинара Корнелия Александрова от гр. Бяла, Русенско, ще  представи демонстрация на хърцойски забраждания. Ще се проведе и ревю с традиционни костюми от колекцията на Диана Димова от гр. Варна, и с участието на  групите от с. Подем и гр. Разлог. 

За реализацията на културната програма Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ– ПЛОВДИВ“ си партнира с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, които  предоставят пространства и подкрепа за провеждане на събитието. 

За част от активностите е необходима предварителна регистрация.  Допълнителна информация и подробната програма могат да бъдат открити на  страниците на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“ в социалните платформи.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:47ч, петък, 25 септември, 2026
0 127 3 минути
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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