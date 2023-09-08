Какво да правим в Пловдив (08.09–14.09)

Тази седмица в Пловдив ще похапнем на брънч в бяло и ще посетим Сцена на кръстопът

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

08 септември

Театрална постановка „Аз и ти преди, ние“

Дългоочаквана постановка на любима екранна двойка!

Елате и гледайте първото представяне на театрална сцена на Владо Михайлов и ударното завръщане на Йоанна Темелкова в театъра.

„Аз и ти, преди ние, какви бяхме?“ пита авторът Светльо Томов в своята пиеса за двама. Това е историята на една изживяна любов, но не докрай. За това как сме забравили да чувстваме, да мечтаем и да бъдем щастливи. За една среща, която буди всичко недоизказано. Думи, които вече звучат различно. – Д. Г.

Участват : Йоанна Темелкова и Владимир Михайлов

Автор : Светльо Томов

Режисьор : Димитрис Георгиев

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

Театрална постановка „От всички страни“

Ако парите, щастието и любовта ви липсват, е време да потърсите услугите на феноменалната гадателка Имелда и нейните нетрадиционно настроени приятели, които влагат цялата си енергия, за да се избавят от собствения си брачен живот. Услугите, които обаче те търсят, надхвърлят обикновените очаквания.

Единственият начин да се отворят чакрите на зрителите за семейните драми на всички участници в най-дълго играната чешка комедия е да се покрие изригналият вулкан от недоразумения и комични парадокси с бурен и продължителен смях.

Лятно кино Орфей

20:30 часа

GIORG at Bally Club

GIORG е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика!

Той ще ни представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата вечер.

Bally Club

20:00 часа

09 септември

„Писмото“ с Паоло Нани

Датският артист с италиански корени, определян за “един от най-великите клоуни в света”, гастролира за втори път на българска сцена. Актьор, режисьор и ментор, той е определян от световната критика за “гений” и “майстор на комедията” с 8 авторски постановки и над 2000 представления, буквално обиколили света. Носител е на редица престижни награди, сред които European Comedy Award, Audience Award Festival Santo André, Honorrary Award на датската театрална асоциация. Спектакълът завладява публика от всички възрасти с автентично чувство за хумор и колоритни актьорски превъплъщения. В стил “Малкото е повече”, със семпла сценография, без думи и без никакви специални ефекти, за осемдесет минути „Писмото“ на Паоло Нани виртуозно превръща една обикновена ситуация в шест филма, три театрални постановки, цирково шоу и още много абсурдно комични изненади.

Организатор на събитието е театър “Хенд”- единственият в страната театър с изцяло издържан оригинален репертоар в същия стил.

Освен срещата на българската публика с Паоло Нани, шанс да работят с диктатора на европейската мода в невербалния театър имат и 15 наши актьори в рамките на тридневен интензивен уъркшоп. Той се осъществява с подкрепата на НФК, програма “Творческо развитие” и ще се проведе от 4 до 6 септември в театър “Хенд”- Пловдив.

Лятно кино Орфей

20:30 часа

Седмица на съвременното изкуство 2023

Темата на Седмица на съвременното изкуство е избрана с надеждата до септември войната да е свършила. Рано или късно това ще се случи. Ще има ли нова още по-унищожителна? Какви са превенциите или човечеството трябва да построи изцяло нови по-хуманни идеологеми, опиращи се на емпатия, съчувствие, любов?

Темата не касае само войната в Украйна, а войната като феномен за решаване на проблеми. Какви ще са последствията и най-вече каква ще бъде новата конструкция, която да предотврати подобни явления? В състояние ли е човечеството да изгради толкова жадувания мир, или това е една мечта, неосъществена хилядолетия?

Всички болки, които войната причинява, неизлечимите рани, разрухата, опустошението, духовната нищета и омразата, вкоренени дълбоко в обществото, ще намерят ли своето изцеление?

Какво се случва след войната? Отговори ще получим в лицето на поканените артисти:

Алла Георгиева (България/Украйна), Велизар Димчев, Група 7+1 (Илко Николчев, Йоханнес Артинян, Камен Цветков, Панчо Куртев), Димитър Келбечев, Емил Миразчиев, Жанна Кадирова (Украйна), Иван Иванов, Надя Генова, Наталия Залозная (Беларус /Белгия), Наташа Кюпова, Олга Володина (Русия /България), Севдалина Кочевска

Емил Миразчиев – куратор

Галерия Капана

18:00 – 20:00 часа

09.09. – 05.10.2023

Духовни маршрути в Пловдив 2023

Издателство „Летера“ има удоволствието да покани пловдивчани и гости на града на втория етап от маршрути по проект „Духовни маршрути в Пловдив 2023“. Есенните теми ще бъдат в областите литература, архитектура, археология и изобразително изкуство.

Маршрут: Функции на състоянието

Национални есенни изложби Пловдив 2023 г.

Водач: проф. д-р Галина Лардева

Професор по история и теория на изкуствата, зам.-ректор на АМТИИ – Пловдив, артистичен директор на Националните есенни изложби от 2013 г., автор на кураторски проекти и изкуствоведски изследвания

Маршрутът ще представи по традиция тазгодишното издание на Националните есенни изложби, които представят девет автори в дворовете и къщите на Стария град – Балабанова къща, къща Хиндлиян и Постоянна експозиция Мексиканско изкуство.

Участниците в маршрута ще имат възможност да се запознаят с творчеството на Слав Недев (живопис), Емануела Ковач (графика), Кирил Станоев (фотография), Йордан Велков (живопис), Силвия Митовска (керамика), Огнян Читаков (скулптура), Елизар Милев (стъкло).

Балабановата къща

11:00 часа

Концерт Allstars Night с Дон Еъри

Рок титанът Дон Еъри (Don Airey) ще нагорещи емоциите до крайност в Летния театър на Пловдив.

Клавиристът на Deep Purple представя за първи път у нас проекта си Allstars Night – концентриращ енергията на култови парчета на: DEEP PURPLE, RAINBOW, WHITESNAKE, BLACK SABBATH, GARY MOORE и още легендарни рок групи и изпълнители, с които е свързана музикалната му кариера.

Ударната доза рокендрол ще бъде като никоя друга досега, заради шеметните импровизации на клавишните, с които Дон Еъри бележи всяко парче, превърнало се в култ за феновете.

Дон Еъри (Don Airey) е записал името си в рок историята като участник в знакови албуми на плеяда рок легенди като: Black Sabbath „Never Say Die“, Rainbow – „Since You’ve Been Gone b/w No Time To Loose”, Ози Озбърн – Blizzard Of Ozz, „Bark At The Moon”, Whitesnake – „1987”, Гари Мур – „Out In The Fields“, „Still Got The Blues“ и много други. Виртуозният кейбордист е участвал в турнета и концерти на Jethro Tull, ELO, Uli Jon Roth, Graham Bonnet, Judas Priest и др.

От 2002 г. сменя Джон Лорд в Deep Purple, като от 2006 и до момента е пълноправен член на легендарната група.

На концерта в летен театър „Бунарджика” Дон Еъри си партнира с вокалиста на NAZARETH Карл Сентънс, басиста Крис Чайлдс (Thunder, Paul Young) и шведът Stefan Berggren. В супергрупата участват още Кайтнер Зи Дока – китара и Бернхард Велц на ударните – и двамата, реализирали многобройни проекти с Jon Lord, Ian Paice и Bruce Dickinson.

Летен театър Бунарджика

20:00 часа



Groovelab w/ YOKOLOVE at BallyClub

Той ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Bally Club

20:00 часа

The Great Value / vol. 48 : 09.09

Един деветосептемврийски сет няма да смени режима, но може да ви постави от отсрещната страна.

Rock Bar Download

22:30 часа

10 септември

Концерт на Майкъл Болтън

Световно известният американски изпълнител Майкъл Болтън с емоционален концерт на Античен театър през септември.

Най-романтичният концерт за 2023 година ще е на 10-ти септември, от 20 часа, на сцената на Античния театър в най-стария жив град в Европа – Пловдив! Един непоправим романтик пристига в града под тепетата, за да ни потопи в една друга реалност, изпълнена с очарование и нежност, която трябва да се види и преживее.

Античен театър

20:00 часа

Есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ 2023

27-мият Eсенен международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ се завръща в Пловдив от 10 до 21 септември с богата програма от 19 спектакъла и множество съпътстващи събития.

Младите артисти вече репетират дипломния си спектакъл по пиесата „Месец на село“ на Иван Тургенев. Режисьор е проф. Младенова, сценографията и костюмите са на Ивайло Николов. Продукцията е съвместно с Драматичния театър, който предоставя шанс на младите хора да изиграят дипломния си спектакъл на професионална сцена. Така се спазва и традицията на „Сцена на кръстопът“ всяка година възпитаници на НАТФИЗ да гостуват със своя продукция.

ПРОГРАМА:



10.09, неделя, 19:00 ч., Голяма зала

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и Драматичен театър – Пловдив представят премиерно

МЕСЕЦ НА СЕЛО

от Иван Тургенев

постановка Маргарита Младенова

11.09, понеделник, 19:00 ч., Голяма зала

Фондация „Ден Гри“ представя

ШАХНАМЕ: СКАЗАНИЕ ЗА ЗАЛ

по едноименния персийски епос на Фердоуси

сценична версия и режисура Елена Панайотова

11.09, понеделник, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Драматичен театър – Пловдив представя премиерно

ЛЕБЕДА

от Елизабет Иглоф

режисьор Петър Батаклиев

12.09, вторник, 19:00 ч., Голяма зала

Младежки театър „Н. Бинев“ представя

ДОН КИХОТ

от Мигел де Сервантес

драматизация и режисура Веселка Кунчева

12.09, вторник, 19:00 ч., Епископска базлика

Театрална формация РЕОН – Атина, Гърция представя

ЕЛЕНА

адаптация за една актриса по Еврипид от Йоли Андреади и Арис Аспроулис

режисьор Йоли Андреади

Всички роли изпълнява актрисата Василики Труфаку

ВХОД СВОБОДЕН (до запълване капацитета на пространството)

12.09, вторник, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Младежки театър „Н. Бинев“ представя

АРТ

от Ясмина Реза

режисьор Владислав Стоименов

13.09, сряда, 19:00 ч., Голяма зала

Театър „София“ представя

ИГРИ В ЗАДНИЯ ДВОР

от Една Мазия

режисьор Николай Поляков

13.09, сряда, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Народен театър „Иван Вазов“ представя

НЕВЕДЕНИЕ

моноспектакъл на Албена Ставрева

консултант Явор Гърдев

14.09, четвъртък, 18:00 ч.

Музейна галерия „Димитър Георгиев“, ул. „Съборна“ 23

ЧЕТЕНЕ НА ПИЕСАТА „МОЯТА ТАРА“

драматург Людмила Тимошенко – Украйна

представя Рима Зюбина – Украйна

ВХОД СВОБОДЕН (до изчерпване капацитета на пространството)

14.09, четвъртък, 19:00 ч., Голяма зала

Народен театър „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ – Велес, Република Северна Македония и Драматичен театър – Пловдив представят премиерно

ЕДУАРД II

от Андрий Жолдак и Сашо Димоски (по Кристофър Марлоу)

режисьор Андрий Жолдак

14.09, четвъртък, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Народен театър „Иван Вазов“ представя

ВЕЛИКДЕНСКО ВИНО

от Константин Илиев

режисьор Явор Гърдев

15.09, петък,11:00 ч., Музейна галерия „Димитър Георгиев“

КРЪГЛА МАСА „ЖЕНСКИЯТ ГЛАС В ИЗКУСТВОТО“

15.09, петък, 19:00 ч., Голяма зала

Народен театър „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ – Велес, Република Северна Македония представя

НЯМА ТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ

от Александър Секулов

превод и режисура Деян Пройковски

15.09, петък, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик представя

КОЗАТА, КОЯТО СВИРИ НА АКОРДЕОН

автор и режисьор Елин Рахнев

моноспектакъл на Мая Бежанска

16.09, събота, 17:30 ч., Галерия U P.A.R.K.

И ЕДИН ДЕН, КОГАТО СТАНА ПИСАТЕЛ

Актьорът Валентин Ганев представя книгата на Филип Трифонов

ВХОД СВОБОДЕН (до изчерпване капацитета на пространството)

16.09, събота, 19:00 ч., Голяма зала

Театър „Българска армия“ представя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПОЛОВИНА

автор и режисьор Стоян Радев

16.09, събота, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Театър „Българска армия“ представя

КРАЛИЦАТА МАЙКА

от Манлио Сантанели

режисьор Стефан Спасов

17.09, неделя, 17:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

КОСМОПОЛИТЪТ

Представяне на книгата на Диян Никифоров

ВХОД СВОБОДЕН с покани, предварително получени от билетната каса на Театъра (от 01.09)

17.09, неделя, 19:00 ч., Голяма зала

ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен представя

НАЦИЯТА НА ВЛЮБЕНИТЕ

от Михаил Дурненков

по романа на Светлана Алексиевич „Време second hand”

режисьор Мартинш Ейхе (Латвия)

18.09, понеделник, 19:00 ч., Голяма зала

Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас представя

СЪВСЕМ ПРОСТА ИСТОРИЯ

от Мария Ладо

постановка Борислав Чакринов

18.09, понеделник, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ представя

СВЕТИЦИ И ПЕРВЕРЗНИЦИ

от Хосе Варлета

постановка и сценична редакция Николай Младенов

Спектакълът не се препоръчва за зрители под 16 години.

19.09, вторник, 19:00 ч., Голяма зала

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ представя

ЕДНА ЗАДРЪСТЕНА ЗВЕЗДА

от Светослав Танев и Боряна Иванова

режисьор Калин Сърменов

19.09, вторник, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Театър 199 „Валентин Стойчев“ представя

ЧЕСТ

от Джоана Мъри – Смит

постановка Ивайло Христов

20.09, сряда, 19:00 ч., Голяма зала

Малък градски театър „Зад канала“ представя

ПОРТОКАЛ С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ

от Антъни Бърджес

режисьор Стайко Мурджев

20.09, сряда, 19:30 ч., Камерна зала „Стефан Данаилов“

Театър “Отражение” – Торонто, Канада представя

ВАВИЛОНЦИ

по “Вавилонска хроника” на Станислав Стратиев

режисьор Росица Обрешкова

ВХОД СВОБОДЕН с покани, предварително получени от билетната каса на Театъра (от 01.09)

21.09, четвъртък, 19:00 ч., Голяма зала

ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Драматичен театър – Пловдив представя

ЕДИП И ПРОРОЦИТЕ

по Софокъл

автор Александър Секулов

сценична адаптация и режисура Диана Добрева

21.09, четвъртък, 21:30 ч., Двора на Драматичен театър – Пловдив

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ представя

МЛАДИ АКТЬОРИ НА КРЪСТОПЪТ

музикален спектакъл

режисьор Петя Диманова

ВХОД СВОБОДЕН с покани, предварително получени от билетната каса на Театъра (от 01.09)

Духовни маршрути в Пловдив 2023

Издателство „Летера“ има удоволствието да покани пловдивчани и гости на града на втория етап от маршрути по проект „Духовни маршрути в Пловдив 2023“. Есенните теми ще бъдат в областите литература, архитектура, археология и изобразително изкуство.

Маршрут: Епископската базилика на Филипопол

Входна такса: 10 лева

Тема 1: Археологически разкрития

Водач: Жени Танкова, археолог

Ръководител на археологическото проучване на Епископската базилика през 2016–2017 г.

Тема 2: Античните мозайки и реставрацията им

Водач: д-р Станислав Станев, изкуствовед

Изследователски интереси: късноантично и ранносредновековно изкуство и архитектура

Епископската базилика на Филипопол е най-голямата раннохристиянска църква у нас. Размерите, украсата и централното разположение на храма в близост до Форума на античния град свидетелстват за голямата и влиятелна християнска общност във Филипопол. Вътрешността ѝ била украсена с колони с капители с християнски символи, стенописи и пищни мозаечни подове. Мозайките са най-добре запазената част от сградата. Правени са на три етапа, образуват два пласта с обща площ от 2000 кв. м.

Д-р Станислав Станев и Жени Танкова ще ви представят най-интересните факти и истории по откриването на базиликата и реставрацията на античните мозайки в нея. Гостите ще се запознаят с модерното пространство на Посетителския център, в който са разположени античните мозайки, интерактивни изложби и виртуални реконструкции на интериора на църквата.

Пред входа на Епископската базилика

11:00 часа

Неделен Брънч в Бяло / DJ Todd – 10.09

Очакваме ви в бяло и с много настроение на нашия първи неделен ПАРТИ брънч с DJ Todd в Dealicious Coffee & Food!

Естествено ще има и специални уикенд предложения, освен нашето апептино меню + топ студени коктейли и кафе напитки.

Dealicious Coffee & Food

12:00 часа

Offline Cafe на 4 години – Парти с награди

Благодарим Ви, че сте с нас вече 4 години.

За нас, всеки стъпил през вратата не е просто приятел, а част от семейството ни.

За тези четири години преминахме през невероятни трудности, но и създадохме приятелства за цял живот. Образувахме общност, която доказа, че забавлението е най-силният начин да продължиш напред.

Offline Cafe стартира и продължава да бъде с кауза за обединение и социална обвъраност чрез игри и смях. Нашите събития са с отворени врати за всички и опита ни показа, че независимо дали те сами или с компания, вие винаги можете да откриете себе си в една сигурна и отворена общност.

Време е за нашето парти за четири годишнината ни. Освен почерпките, които ще подготвим за вас и безплатните посещения през целия ден, ние отново ще разиграем ежегодната Скрабъл игра на гигантския ни магнитен Скрабъл.

Всеки посетил ни през този ден ще изтегли 10 букви и ще има точно 4 минути да измисли колкото се може по-голяма дума с тези букви, след което да я сложи на дъската. Ако тази дума е с повече букви от предишната, старата се премахва и се слага новата. Ако думите са с еднакъв брой букви, тогава се смятат точките на буквите. Ако и тези точки са еднакви, тогава предимство има първата дума.

Играчът, който е написал най-дълга дума в края на деня ще получи голяма награда от нас… Разбира се – настолна игра.

И понеже за нас всеки наш клиент е несравним, настолната игра ще бъде „Несравними“!

Offline Café

14:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

